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Kupujete krabicové GTA 6? Češi by si měli dát pozor na jednu velmi důležitou věc

Úterý, 28 Červenec 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Hry

Zdroj: ChatGPT

Rockstar Games upřesnil, jak budou fungovat aktivační kódy ke krabicové verzi GTA 6. Nová pravidla se týkají především majitelů PlayStationu 5 a mohou ovlivnit i české hráče, kteří nakupují hry v zahraničí nebo používají účet z jiné země.
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Grand Theft Auto VI vyjde 19. listopadu 2026 a bude jednou z největších her letošního roku. Jenže vedle informací o předobjednávkách zveřejnil Rockstar Games také důležité upřesnění, které může některým hráčům zkomplikovat aktivaci hry. Týká se totiž regionálních omezení digitálních kódů přiložených v krabicové verzi.

Změna se přitom netýká všech platforem stejně. Největší pozornost by jí měli věnovat především majitelé konzole PlayStation 5.

Krabice bez disku a nové podmínky aktivace

Rockstar už dříve potvrdil, že fyzická edice GTA 6 nebude obsahovat herní disk. V balení bude pouze kód, který si hráč uplatní ve svém účtu PlayStation Network nebo Xbox. Díky tomu bude možné hru stáhnout před vydáním a mít ji připravenou ke spuštění už v den premiéry.

Právě u těchto kódů nyní studio zveřejnilo podrobnější pravidla. Pokud si hráč pořídí krabicovou verzi v jiném regionu, musí odpovídat regionu jeho platformního účtu. Jinak může při aktivaci narazit na problém a kód nepůjde uplatnit.

V praxi to znamená, že není vhodné kupovat zahraniční edice jen proto, že jsou levnější nebo dostupné dříve.

Co to znamená pro české hráče

Dobrou zprávou je, že Česká republika patří do stejného regionu EMEA jako většina evropských států včetně Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Francie nebo Itálie. Pokud tedy český hráč používá český účet PlayStation Network a koupí evropskou verzi hry z některé z těchto zemí, neměl by mít s aktivací žádný problém.

Pozor by si ale měli dát hráči, kteří mají účet registrovaný mimo Evropu. Někteří si v minulosti zakládali například americké nebo britské účty kvůli dřívějším slevám, jiným cenám nebo exkluzivním nabídkám. Pokud by takový hráč koupil evropskou krabicovou verzi GTA 6 a pokusil se ji aktivovat na účtu z jiného regionu, může narazit na nekompatibilitu kódu. Stejný problém může nastat i opačně, pokud si někdo objedná například americkou edici a bude ji chtít aktivovat na českém účtu PlayStation Network.

Omezení se navíc vztahuje pouze na PlayStation 5. Rockstar výslovně uvádí, že kódy pro Xbox regionálně uzamčené nejsou, takže majitelé konzolí Xbox Series X a Series S podobné starosti řešit nemusí.

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Tagy: 
PlayStation 5, Grand Theft Auto, hry
Zdroje: 

Gadgets360.com

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