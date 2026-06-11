CDR.cz - Vybráno z IT

Kvantový metapovrch mění hru. THz detektor zachytí i slabší signál

Čtvrtek, 11 Červen 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Terahertzové záření může pomoci v medicíně, komunikaci i kontrole materiálů. Jeho detekce ale bývá technicky náročná. Nový kvantový detektor s metapovrchem ukazuje cestu k citlivějším a kompaktnějším systémům.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Terahertzové záření leží mezi mikrovlnami a infračerveným světlem. Právě tato oblast elektromagnetického spektra je mimořádně zajímavá pro bezpečnostní skenery, biomedicínu, astronomii, kontrolu kvality ve výrobě i budoucí bezdrátové sítě. Má to však jeden háček. Terahertzové vlny se špatně detekují. Současné přístroje často potřebují složité optické soustavy, extrémní chlazení nebo nabízejí příliš nízkou citlivost.

Tým Ruqiao Xia, Matthewa Tana, Harveyho E. Beerea, Jonathana P. Griffithse, Davida A. Ritchieho a Wladislawa Michailowa popsal v časopise Advanced Photonics nový typ detektoru, který tento problém výrazně zmenšuje. Studie „Quantum metasurface-based photoelectric tunable-step terahertz detector“ ukazuje zařízení založené na spojení kvantového jevu a speciálně navrženého metapovrchu. Výsledek je zhruba dvacetkrát vyšší citlivost než u dřívějších detektorů PETS.

Metapovrch soustředí záření tam, kde vzniká signál

Detektor využívá takzvaný in-plane photoelectric effect. Terahertzové fotony předávají energii elektronům ve dvourozměrném elektronovém plynu. Elektrony pak překonají uměle vytvořený potenciálový schod a vznikne měřitelný elektrický proud.

Starší konstrukce podobných detektorů doplácely na to, že zachytily jen malou část dopadajícího záření. Nový návrh proto používá metapovrch s opakující se „cihlovou“ strukturou, která soustředí elektromagnetické pole do úzkých mezer. Právě do nich výzkumníci umístili aktivní detekční prvky. Každá mezera funguje jako malý detektor a jejich společný výstup dává mnohem silnější signál.

Výkon ukazuje, proč je objev důležitý

Při testech byl detektor ochlazen na 10 kelvinů a pracoval se zářením kolem 1,9 THz. Dosáhl responsivity 2,7 ampéru na watt a externí kvantové účinnosti 2,1 procenta. Důležité je také to, že zařízení pracuje bez source-drain předpětí. Nevzniká tak temný proud, který u citlivých detektorů často zvyšuje šum.

Nejde ještě o hotový produkt pro běžné použití. Stále jde o laboratorní demonstraci a nízká provozní teplota je praktické omezení. Přesto je výsledek zajímavý. Ukazuje, že sběr terahertzového záření a samotná kvantová detekce mohou být integrovány přímo v jednom plochém čipu bez složitých externích čoček.

Diskuze
Tagy: 
fyzika, věda a technika, technologie
Zdroje: 

ScitechDaily.com

nahlásit chybu

Čínští vědci posunuli kvantovou teleportaci. Najednou přenesli pět stavů

Tým z Číny poprvé předvedl současnou teleportaci pěti kvantových stavů v jednom systému. Výsledek překonává dlouhodobé technické omezení a ukazuje cestu k rychlejší a kapacitnější kvantové komunikaci.

Od osobních setkání po online cally. Plaud propojuje hardware a AI software

Plaud před veletrhem CES představil nový AI NotePin S a desktopovou aplikaci pro zápis online schůzek. Firma tím spojuje fyzické zařízení pro osobní jednání s chytrým softwarem pro digitální meetingy.

Záhadné prstence Uranu odhalují tajemství, které nikdo nečekal

Nová data z vesmírného teleskopu Jamese Webba odhalila nečekané vlastnosti prstenců Uranu. Naznačují, že kolem ledového obra mohou obíhat dosud neznámé měsíce.

47 milionů galaxií odhalilo víc, než mělo. Temná energie je znovu ve hře

Projekt DESI po pěti letech dokončil největší 3D mapu vesmíru v historii. Obsahuje desítky milionů galaxií a první analýzy naznačují, že temná energie se nemusí chovat tak, jak se dosud předpokládalo.

Chaos přestává být nepředvídatelný. Kvantové počítače posouvají AI na nový level

Výzkumníci z University College London představili nový model, který kombinuje umělou inteligenci s kvantovými počítači. Výsledkem jsou přesnější a stabilnější předpovědi složitých systémů, které dosud představovaly zásadní vědecký problém.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi