LEGO představilo dosud nejdetailnější model Hubbleova teleskopu
Hubbleův vesmírný teleskop patří mezi nejvýznamnější vědecké projekty moderní historie. Už od roku 1990 přináší snímky vzdálených galaxií, mlhovin i planet a zásadně změnil pohled astronomů na vesmír. Nyní se této ikoně kosmonautiky dostalo nové podoby v podobě stavebnice LEGO Icons Hubble Space Telescope (11382), která je dosud nejdetailnějším modelem této observatoře.
Novinka byla uvedena do prodeje 1. srpna 2026. Obsahuje 1 252 dílků a výsledný model měří přibližně 38 centimetrů na délku. Poprvé je navíc navržen v měřítku odpovídajícím LEGO minifigurkám, takže přiložený astronaut pomáhá lépe představit skutečné rozměry teleskopu. Ve skutečnosti měří Hubble 13,2 metru, takže stavebnice odpovídá přibližně měřítku 1:35.
Nejde jen o vzhled. Model ukazuje i přístroje, které pracují ve vesmíru
Na první pohled zaujme věrně zpracovaný plášť teleskopu, pohyblivé solární panely nebo komunikační antény. Největší novinka se ale ukrývá uvnitř. Několik panelů lze sejmout a otevřít také hlavní dvířka optické soustavy, díky čemuž je možné nahlédnout k primárnímu i sekundárnímu zrcadlu a dalším částem observatoře.
LEGO při návrhu spolupracovalo s odborníky z NASA i Evropské kosmické agentury ESA. Uvnitř modelu jsou proto ztvárněny skutečné vědecké přístroje, které Hubble využívá i dnes. Nechybí například spektrograf STIS, Cosmic Origins Spectrograph (COS), kamera Advanced Camera for Surveys (ACS) ani infračervený přístroj NICMOS. Tvůrci nezapomněli ani na gyroskopy, naváděcí senzory nebo další technické prvky, které zajišťují přesnou orientaci teleskopu na oběžné dráze.
Model odpovídá podobě teleskopu po poslední servisní misi raketoplánu z roku 2009. Astronauti během pěti servisních letů postupně opravovali optickou chybu, vyměňovali přístroje a prodlužovali životnost observatoře. Díky tomu je Hubble aktivní i po více než třech desetiletích provozu.
Součástí stavebnice je také výstavní podstavec s informační tabulkou připomínající historii teleskopu a pět servisních misí raketoplánů. Nechybí ani tři slavné fotografie pořízené Hubbleovým teleskopem, konkrétně Pilíře stvoření v Orlí mlhovině, Galaxie Větrník a Motýlí mlhovina, které jsou součástí podstavce v podobě potištěných průhledných dílků.