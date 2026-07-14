Lidl varuje zákazníky: Hackeři získali osobní údaje z e-shopu
Lidl upozornil část svých zákazníků na únik osobních údajů, ke kterému došlo po kybernetickém útoku na externího IT dodavatele. Incident se podle dostupných informací týká zákazníků online obchodu v Německu, Belgii a Nizozemsku. Samotný systém e-shopu podle vyjádření řetězce napaden nebyl.
Na případ upozornil mimo jiné server TechRadar Pro v článku autora Seada Fadilpašiće. Lidl následně zveřejnil informace na svých lokálních webech a začal kontaktovat dotčené zákazníky. Podle oznámení se neznámým útočníkům podařilo krátce získat přístup k odděleně uloženému souboru se zákaznickými daty. Část těchto údajů měla být odcizena.
Jaká data útočníci získali
Podle Lidlu se únik týká především identifikačních a kontaktních údajů. Mezi zasaženými daty mají být jména a příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy, data narození a zákaznická čísla. Německá média navíc uvádějí, že v některých případech mohly být součástí souboru také údaje k objednávkám z období od ledna do června 2026.
Naopak hesla, bankovní údaje, platební informace, fakturační adresy a doručovací adresy podle vyjádření společnosti zasaženy nebyly. Lidl také tvrdí, že zákaznické účty zůstaly nedotčené. To je důležitý rozdíl, protože nejde o situaci, kdy by se útočníci přímo přihlašovali do účtů zákazníků nebo získali jejich platební karty.
Přesto nejde o banální únik. Kombinace jména, telefonu, e-mailu, data narození a zákaznického čísla je pro podvodníky velmi použitelná. Mohou se díky ní pokusit vytvořit věrohodně vypadající zprávu, která bude působit jako skutečná komunikace od Lidlu.
Největším rizikem jsou falešné zprávy
Lidl zákazníky upozornil hlavně na možné phishingové útoky a pokusy o zneužití identity. Firma uvedla, že zatím nemá konkrétní důkaz o tom, že by odcizená data byla zneužita. Přesto zákazníkům doporučuje zvýšenou opatrnost.
Prakticky to znamená, že lidé by si měli dávat pozor na e-maily, SMS zprávy nebo telefonáty, které se budou tvářit jako komunikace od Lidlu. Typickým trikem může být výzva ke změně hesla, potvrzení údajů, doplacení objednávky, vyzvednutí výhry nebo ověření zákaznického účtu. Právě osobní údaje z úniku mohou takovou zprávu udělat mnohem přesvědčivější.
Společnost uvedla, že na incident reagovala okamžitě, přijala bezpečnostní opatření a případ nahlásila příslušným úřadům. Do vyšetřování byli zapojeni také IT forenzní experti. Lidl zároveň neupřesnil, který externí dodavatel byl cílem útoku ani kolik zákazníků mohlo být zasaženo.