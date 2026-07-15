Máte plný iCloud kvůli WhatsAppu? Meta testuje řešení, které dává smysl
WhatsApp může brzy nabídnout funkci, která bude pro mnoho majitelů iPhonů mnohem praktičtější než další nové nálepky nebo kosmetické úpravy aplikace. Podle zjištění serveru WABetaInfo pracuje Meta na vlastním cloudovém úložišti pro zálohy chatů. Uživatelé by tak nemuseli ukládat historii konverzací pouze do iCloudu, ale mohli by využít přímo službu WhatsAppu.
Novinka byla objevena v betaverzi WhatsAppu pro iOS 26.28.10.16 dostupné přes TestFlight. Zatím nejde o funkci, kterou by si mohli běžní uživatelé zapnout. Podle dostupných informací je stále ve vývoji a nedostala se ani ke všem beta testerům. Právě proto je potřeba brát termín vydání s rezervou. WhatsApp ji může spustit za několik týdnů, ale stejně tak může dojít ke změnám nebo odkladu.
Proč je to důležité hlavně na iPhonu
Dnešní zálohování WhatsAppu na iPhonu stojí na iCloudu. To je pohodlné, ale má to jeden velmi známý problém. Apple zdarma nabízí jen 5 GB prostoru, který se navíc dělí mezi fotky, dokumenty, zálohy zařízení, data aplikací a další služby. Kdo posílá hodně fotek, videí nebo hlasových zpráv, tomu může záloha WhatsAppu rychle zabrat velkou část dostupného místa.
Připravované řešení má nabídnout 2 GB prostoru zdarma přímo na serverech WhatsAppu. Pro menší zálohy to může stačit a u větších účtů to alespoň oddělí chaty od zbytku iCloudu. iCloud má přitom zůstat výchozí možností, takže uživatelé nebudou do nové služby tlačeni násilím. Podle WABetaInfo by mělo být možné mezi iCloudem a cloudem WhatsAppu přepínat.
Zajímavé je i to, že Meta stejný systém připravuje také pro Android. Tam by šlo o alternativu ke Google Drivu. WhatsApp by tak poprvé sjednotil zálohování napříč oběma hlavními mobilními platformami a nebyl by tolik závislý na službách Applu a Googlu.
Šifrování má být zapnuté automaticky
Nejdůležitější část celé novinky není samotné úložiště, ale způsob zabezpečení. Zálohy uložené přes vlastní cloud WhatsAppu mají být end-to-end šifrované automaticky. To znamená, že k jejich obsahu se nemá dostat WhatsApp, Meta ani provozovatel serverů. Přístup by měl mít pouze majitel účtu.
Uživatelé si mají vybrat, jak zálohu zabezpečí. WhatsApp má doporučovat passkey uložený ve správci hesel v telefonu, ale k dispozici má být také klasické heslo nebo 64místný šifrovací klíč. To je důležité hlavně proto, že u iCloudu dnes sice šifrované zálohy WhatsAppu existují, ale uživatel si je musí zapnout ručně. U nové služby má být šifrování povinné už od začátku.
Meta podle dostupných informací zvažuje také placené tarify. Mluví se o variantě 50 GB za cenu kolem 0,99 dolaru měsíčně a také o plánu s kapacitou 1 TB. Tyto částky ale zatím nejsou finální a do veřejného vydání se mohou změnit. Stejně tak není jisté, zda budou ceny stejné ve všech regionech.