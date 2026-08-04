Microsoft mění termín. Uživatelé Teams mohou přijít o kalendář v mobilu
Microsoft zkrátil lhůtu pro aktualizaci mobilní aplikace Teams. Původně měli uživatelé zařízení s Androidem a iOS čas až do konce října 2026, nově však musí přejít na podporovanou verzi nejpozději do 30. září 2026. V opačném případě přestanou mít v mobilní aplikaci přístup ke kalendáři.
Změna se týká výhradně mobilních verzí Microsoft Teams. Uživatelé desktopové aplikace pro Windows a macOS ani webové verze Teams o kalendář nepřijdou.
Bez aktualizace kalendář v mobilu jednoduše zmizí
Microsoft ve svém oznámení uvádí, že aktualizace je nezbytná pro zachování spolehlivého fungování kalendáře na telefonech a tabletech. Společnost tím reaguje na změny v infrastruktuře služby Teams a připravované úpravy na straně Exchange Online.
Pokud uživatel aktualizaci neprovede, nebude možné v mobilní aplikaci Teams zobrazovat ani spravovat kalendář. Samotné chaty, hovory nebo schůzky v desktopové či webové verzi tím ale ovlivněny nebudou. Microsoft zároveň upozorňuje, že většina běžných uživatelů nebude muset dělat nic navíc, protože mají v telefonech zapnuté automatické aktualizace aplikací.
Podporované jsou minimálně tyto verze:
- iOS: 8.9.0 (build 8.9.77.2026092302) nebo novější
- Android: 1416/1.0.0.2026122504 nebo novější
Souvislost s koncem Exchange Web Services
Celá změna souvisí s dlouhodobým plánem Microsoftu ukončit podporu technologie Exchange Web Services (EWS) v cloudové službě Exchange Online. Konec této platformy byl oznámen už v roce 2023 a Microsoft postupně převádí jednotlivé služby na modernější rozhraní Microsoft Graph, které nabízí lepší zabezpečení i efektivnější správu.
První omezení EWS mají začít platit od 1. října 2026. Organizace sice mohou využít přechodné období a za určitých podmínek podporu prodloužit až do dubna 2027, poté však bude služba definitivně ukončena.