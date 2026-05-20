Microsoft nejdřív odstranil pravý Ctrl. Teď jeho návrat vydává za novinku
Uživatelé pro tuto změnu oprávněně urgovali od chvíle, kdy Microsoft začal Copilot klávesu vnucovat. A nešlo úplně jen o to samotné AI tlačítko - kámen úrazu byl v tom, že na mnoha noteboocích Copilot nahradil pravý Ctrl, který byl pro část uživatelů důležitou součástí každodenní práce.
Microsoft následně v podpůrném dokumentu přiznal, že věděl o tom, jaké komplikace tato změna způsobí lidem, kteří používají specifické klávesové zkratky nebo asistivní technologie, například čtečky obrazovky. Pro mnoho lidí jde o důležitý nástroj při práci s klávesovými zkratkami jednou rukou nebo při rychlém ovládání systému.
Typické jsou rychlo-kombinace typu Ctrl + šipky, eventuálně další zkratky využívající pravou část klávesnice. Pokud je Ctrl jen vlevo, musí se u toho používat obě ruce, což je méně pohodlné a v některých situacích i výrazně pomalejší - obzvláště pro lidi, kteří na laptopu pracují většinu dne.
Uživatelé, kteří byli roky zvyklí na toto rozložení klávesnice, změnu vnímali samozřejmě velmi negativně. Neexistoval jeden sebemenší důvod k tomu, aby ono tlačítko nebylo možné přemapovat, když už mělo aktivovat funkci, která je kontroverzní sama o sobě svojí všudypřítomností.
Musím však podotknout, že Microsoft už dříve umožnil přemapovat Copilot klávesu například na spuštění Windows Search nebo otevření vybraných aplikací. Ale to bylo málo... jednalo se o příliš úzký výběr. Podpora aplikací třetích stran je minimální a většina lidí stejnak nepotřebuje dedikované tlačítko pro spuštění jedné konkrétní aplikace. Přidání možnosti vrátit z klávesy zpět pravý Ctrl je rozhodně praktičtější a nejrozumnější.
O podobné možnosti se mluvilo před více než rokem. Tehdy se konstatovalo, že Microsoft nakonec ustoupí tlaku uživatelů a nabídne alespoň základní flexibilitu. Trvalo to ale déle, než mnozí doufali. Firma mezitím dál tlačila Copilot jako jednu z hlavních funkcí Windows 11 a speciální AI klávesu prezentovala jako symbol nové éry počítačů.
KOMENTÁŘ: Takováto tvrzení často působí velmi směšně a nerozvážně, přičemž připomínají, že AI trend je uměle zveličován, tlačen dopředu za každou cenu, a to přes všechny pochybnosti, které lidé napříč obory od začátku vyjadřují. Jazykové modely jsou vnucovány úplně všude, a to i tam kde jejich přítomnost nedává žádný smysl. Na místa, kde je lidé v drtivé většině nevyhledávají, nepotřebují, případně kde strojové učení vyloženě překáží.
Lidé tedy jasně vzkázali technologickému gigantu, že zkrátka nechtějí další speciální tlačítko navíc, zvlášť pokud kvůli němu zmizí něco, co skutečně používali. Na sociálních sítích a fórech se objevovala spousta ironických reakcí.
Jeden uživatel Redditu například poznamenal, že „Microsoft nejdřív pravý Ctrl ukradl a teď jeho návrat prezentuje jako vylepšení.“ Jiný zase napsal, že „telemetrie nejspíš ukázala, že se lidé Copilot klávese vyhýbali jako moru.“
Je pravda, že pokročilejší uživatelé si samozřejmě mohli Copilot klávesu přemapovat už dříve, třeba pomocí nástroje PowerToys a funkce Keyboard Manager. Akorát to není řešení pro každého, protože vyžaduje instalaci dalšího softwaru a trošku technické znalosti. Proto je dobře, že Microsoft je čas od času takto v uvozovkách zatlačen ke zdi, načež začíná podobné možnosti přesouvat přímo do rozhraní Win11.
Nejideálnější by zajisté bylo, kdyby systém umožňoval kompletní přemapování libovolné klávesy bez potřeby externích utilit. V roce 2026 už by to vlastně měla být standardní OS funkce.