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Microsoft prodlouží pravidelné aktualizace Windows 10 až do října 2027

Pondělí, 29 Červen 2026 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky
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Zdroj: Shutterstock

Microsoft prodloužil program Extended Security Updates pro Windows 10 až do 12. října 2027. Uživatelé tak získají další rok bezpečnostních záplat, i když firma dál tlačí přechod na Windows 11.
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Microsoft udělal krok, který potěší hlavně majitele starších počítačů. Program Extended Security Updates pro Windows 10, zkráceně ESU, má nově běžet až do 12. října 2027. Znamená to, že uživatelé, kteří se do něj zapojí, mohou dál dostávat důležité a kritické bezpečnostní aktualizace i po konci běžné podpory systému.

Windows 10 přitom oficiálně skončil 14. října 2025. Od té doby už Microsoft pro běžné uživatele nevydává nové funkce, vylepšení systému ani standardní podporu. ESU je jen bezpečnostní záchranná síť. Neudělá z Windows 10 modernější systém, nepřidá nové nástroje a nevyřeší dlouhodobý problém, že Microsoft chce uživatele dostat na Windows 11.

Právě v tom je ale rozhodnutí zajímavé. Firma na jedné straně opakuje, že nejbezpečnější cestou je přechod na Windows 11 nebo koupě nového počítače. Na druhé straně sama připouští, že mnoho lidí na Windows 10 zůstává. Část z nich nechce měnit systém, část nemůže. Windows 11 má přísnější hardwarové požadavky, mimo jiné na podporovaný procesor, TPM 2.0 a Secure Boot. Řada jinak funkčních počítačů proto oficiální upgrade vůbec nenabídne.

Co přesně uživatel získá

Podle Microsoftu se ESU vztahuje na zařízení s Windows 10 verze 22H2 v edicích Home, Professional, Pro Education a Workstations. Uživatel musí mít nainstalované poslední aktualizace a k registraci je potřeba účet Microsoft s oprávněním správce. Licence se váže právě na tento účet a lze ji použít až na deseti zařízeních.

Microsoft uvádí tři možnosti zapojení. Uživatel může získat ESU bez dalšího poplatku při synchronizaci nastavení počítače, případně využít 1 000 bodů Microsoft Rewards, nebo jednorázově zaplatit 30 dolarů či odpovídající částku v místní měně. Kdo už je do programu přihlášený, nemusí podle Microsoftu dělat nic. Ochrana se mu automaticky prodlouží až do 12. října 2027.

Důležité je, že před registrací zůstává počítač zranitelnější vůči virům a malwaru. ESU tedy není dekorace do nastavení, ale praktická pojistka pro každého, kdo chce Windows 10 dál používat připojené k internetu.

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Tagy: 
Microsoft, Windows, Windows 10
Zdroje: 

Gadgets360.com

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Lukáš "Francesco" Čihák

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