Microsoft řeší jednu z nejotravnějších věcí ve Windows. Přeinstalace bude snazší
Přeinstalace Windows je pro běžného uživatele pořád zbytečně stresující věc. Když systém zlobí, počítač nenabíhá nebo se Windows poškodí po nevydařené aktualizaci, často přichází na řadu instalační USB, druhý počítač, stahování obrazu systému a následné dohledávání ovladačů. Microsoft teď testuje funkci, která má tenhle postup výrazně zjednodušit.
Novinka se jmenuje Cloud rebuild a objevila se v experimentálním sestavení Windows 11 Insider Preview Build 26300.8772. Microsoft ji popisuje jako nový způsob obnovy, který vrátí počítač do čistého a funkčního stavu kompletní přeinstalací Windows 11. Důležité je, že k tomu nemá být potřeba instalační médium ani vlastní obraz systému. Počítač si má stáhnout samotný obraz Windows i potřebné ovladače přes Windows Update.
Právě ovladače jsou u podobných oprav často největší otrava. Po čisté instalaci sice systém většinou naběhne, ale uživatel pak řeší Wi-Fi, grafiku, čipset, zvuk, touchpad nebo speciální tlačítka výrobce. U notebooků a hlavně u kapesních herních počítačů s Windows to může být nepříjemné, protože bez správných ovladačů nemusí dobře fungovat ani základní ovládání.
Fungovat má i tehdy, když Windows vůbec nenaběhnou
Cloud rebuild se spouští z prostředí Windows Recovery Environment, tedy z obnovovacího režimu, do kterého se uživatel dostane při problémech se startem systému. Microsoft zdůrazňuje, že funkce má fungovat i v situaci, kdy samotné Windows 11 už nenaběhnou. To je zásadní rozdíl proti běžným opravám, které často závisí na tom, v jakém stavu se aktuální instalace systému nachází.
Novinka se liší i od známé funkce „Resetovat tento počítač“. Ta sice umí Windows přeinstalovat, ale stále pracuje s možnostmi a stavem už nainstalovaného systému. Cloud rebuild má naproti tomu stáhnout cílový obraz Windows a ovladače z cloudu, takže se neopírá o poškozenou lokální instalaci. Microsoft zároveň upozorňuje, že tato varianta není určena k zachování osobních souborů. Před použitím je tedy nutné počítat se ztrátou dat a mít zálohu.
V testovací verzi musí uživatel v prostředí obnovy zvolit Cloud rebuild, zkontrolovat cílové sestavení, edici a jazyk Windows a následně potvrdit upozornění na ztrátu dat. Teprve poté začne kompletní obnova zařízení.