Microsoft spustil Copilot Cowork globálně. Nová AI má zvládat dlouhé úkoly
Microsoft rozšířil dostupnost služby Copilot Cowork pro zákazníky Microsoft 365 Copilot po celém světě. Nejde přitom jen o další funkci, která pomůže napsat e-mail nebo shrnout dokument. Copilot Cowork má ambicióznější roli. Microsoft ho staví jako nástroj pro dlouhé a vícekrokové firemní úkoly, které běžně vyžadují práci v několika aplikacích, přístup k podnikovým datům a opakované rozhodování uživatele.
Oznámení zveřejnil Charles Lamanna, výkonný viceprezident Microsoftu pro Copilot, agenty a platformu. Podle něj má Cowork převádět záměr uživatele do skutečně dokončeného výsledku. To je důležitý posun. Běžný Copilot často připraví návrh, shrnutí nebo doporučení. Cowork má naopak úkol naplánovat, vykonat a vrátit hotový výstup. V praxi může jít například o práci s dokumenty, tabulkami, kalendářem, e-maily, daty v Microsoft 365 nebo navazujícími firemními aplikacemi.
Microsoft tvrdí, že během tříměsíčního testování ve Frontier programu používala Copilot Cowork více než polovina firem ze žebříčku Fortune 500. Mezi zmíněnými zákazníky uvádí například Accenture, Avanade, Capital Group, Koch, Ooredoo Qatar nebo Zurich Insurance. Firma tím dává najevo, že Cowork necílí na domácí uživatele, ale hlavně na velké organizace, kde se automatizace rutinních i složitějších procesů rychle promítá do času a nákladů.
Cena podle využití a větší kontrola pro administrátory
Copilot Cowork vyžaduje licenci Microsoft 365 Copilot User Subscription License. Samotné používání Coworku se ale účtuje zvlášť přes Copilot Credits. Microsoft zvolil model, ve kterém cena závisí na tom, jak náročný úkol uživatel zadá. Do výpočtu vstupuje použitý AI model, vyhledávání kontextu, volání nástrojů i doba běhu úlohy.
U průběžného placení PayGo stojí jeden Copilot Credit 0,01 dolaru. Microsoft zároveň nabízí i předplacený závazkový model P3, který má být vhodnější pro organizace s předvídatelnějším objemem využití. Právě cena bude u podobných agentních AI nástrojů jedním z nejcitlivějších témat. Dlouhé automatizované úkoly totiž mohou spotřebovat výrazně více výpočetních prostředků než krátký dotaz v chatu.
Proto Microsoft přidal nové možnosti správy nákladů. Administrátoři mohou rozhodovat, kdo bude mít ke Coworku přístup, nastavovat rozpočty, limity výdajů, upozornění a sledovat využití na úrovni organizace, skupin i jednotlivých uživatelů. Cowork je navíc ve výchozím stavu vypnutý, takže ho musí správci nejprve povolit.
Zajímavá je také podpora více modelů. Při globálním spuštění Copilot Cowork běží na modelech Anthropic Opus 4.8 a Sonnet 4.6. Zákazníci ve Frontier programu mohou využívat také GPT 5.5. Microsoft zároveň oznámil model Cowork 1, který má dorazit v následujících týdnech a má být optimalizovaný pro firemní úlohy při nižších provozních nákladech.
Novinka dostává i širší napojení na firemní nástroje. Microsoft uvádí okamžitou dostupnost pluginů od společností Enosix, Harvey, LSEG, Miro, monday.com, Moody’s, Morningstar, S&P Global Energy a TeamsMaestro. Další integrace, například Adobe, Atlassian, Box, Canva, CB Insights, Databricks, MoneyForward a Templafy, mají dorazit později. Do obecné dostupnosti se dostávají také Fabric a aplikace Dynamics 365 pro prodej, zákaznický servis a ERP.