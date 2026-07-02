CDR.cz - Vybráno z IT

Microsoft by tenhle počítač odepsal. Windows 11 na něm přesto běží stabilně

Čtvrtek, 2 Červenec 2026 - 03:00 | Francesco | Hardware, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Windows 11 se podařilo rozběhnout na sestavě s deskou z roku 2003, DDR1 pamětí, Core 2 Quad Q6600 a AGP grafikou Radeon HD 4650. Retro experiment ukázal, že starý hardware ještě neřekl poslední slovo.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Microsoft u Windows 11 od začátku tvrdě tlačí na moderní hardware, TPM, novější procesory a bezpečnostní prvky, které starší počítače často nemají. Jenže praxe znovu ukazuje, že mezi oficiální podporou a skutečnou technickou možností je někdy velký rozdíl. Retro nadšenec vystupující jako Omores rozběhl Windows 11 na sestavě, která by podle běžného pohledu patřila spíš do muzea než k aktuálnímu operačnímu systému.

Základem experimentu byla základní deska ASRock ConRoe865PE s čipsetem Intel i865PE. Ten pochází ještě z éry Pentia 4 a roku 2003. Deska je zajímavá tím, že používá staré DDR1 paměti a slot AGP, ale zároveň umí pracovat i s pozdějšími procesory Intel Core 2. V tomto případě se v ní objevil Core 2 Quad Q6600, čtyřjádrový procesor z roku 2007 s taktem 2,4 GHz. Ve své době šlo o oblíbený čip mezi hráči i domácími nadšenci, protože nabízel čtyři fyzická jádra za relativně dostupné peníze.

Největší brzda nebyl procesor, ale AGP

Samotný procesor ani základní deska nakonec nebyly největší překážkou. Tou se stala grafická karta. ASRock ConRoe865PE nenabízí PCI Express, ale starší rozhraní AGP 8X. Právě AGP je u moderních Windows problém, protože podpora tohoto rozhraní v novějších systémech postupně zmizela. Omores proto musel sáhnout po starších součástech systému a ovladačích, které už Microsoft dávno běžným uživatelům nenabízí jako samozřejmou cestu.

Podle popisu úpravy použil starší AGP podporu z raných sestavení Windows 10, konkrétně soubor Intel AGP440.sys, a upravil příslušný INF soubor tak, aby Windows 11 starý čipset správně rozpoznal. Jako grafika posloužil Radeon HD 4650 ve verzi pro AGP. I tady bylo nutné sáhnout po starých ovladačích, konkrétně po posledních 64bitových ovladačích AMD pro Windows 7 z roku 2012.

Výsledek byl překvapivě dobrý. Windows 11 rozpoznal sestavu, systém podle autora běžel stabilně a počítač zvládl běžné prostředí včetně moderního prohlížeče. Firefox dokonce využil hardwarovou akceleraci pro dekódování videa H.264. Slabinou tak nebyl ani tak samotný operační systém, ale spíš praktické limity staré platformy. Tři gigabajty DDR1 paměti znamenají, že s větším počtem otevřených panelů v prohlížeči narazí uživatel velmi rychle na strop.

Diskuze
Tagy: 
Microsoft, Windows, Windows 10
Zdroje: 

TechSpot.com

nahlásit chybu

Macronova Francie otáčí kormidlem. Vládní systémy opouštějí Windows

Francie zahájila odklon od amerických technologií a část státní správy přesouvá z Windows na Linux. Důvodem je snaha o větší kontrolu nad daty i digitální suverenitu. Podobné kroky už oznámily i další evropské země.

Windows 11 26H1 na váš počítač nedorazí. A je to dobře

Microsoft potvrdil, že Windows 11 26H1 nebude dostupný pro většinu současných počítačů. Nová verze je určena výhradně pro chystané notebooky se Snapdragonem X2. Na první pohled omezení, ve skutečnosti ale krok, který má zabránit dalším problémům s aktualizacemi.

Notepad++ měl půl roku otevřená zadní vrátka a málokdo si toho všiml

Populární textový editor Notepad++ byl měsíce zneužíván k cíleným útokům. Útočníci dokázali vybraným uživatelům podsunout upravené aktualizace s neznámým backdoorem. Vývojáři dnes přiznávají, že šlo o vážný problém.

Windows update zablokoval přihlášení ke Cloud PC. Microsoft chystá opravu

Lednová bezpečnostní aktualizace Windows zablokovala přístup k Microsoft 365 Cloud PC a Azure Virtual Desktopu. Microsoft chybu potvrdil a pracuje na mimořádné opravě. Do té doby doporučuje dočasná řešení.

Microsoft narazil v Africe: AI centrum by podle vlády zhaslo půlku země

Plánovaný AI projekt Microsoftu a společnosti G42 v Keni měl být symbolem technologického růstu Afriky. Místo toho otevřel debatu o tom, jestli mají podobně obří datová centra vůbec kde vznikat. Keňská vláda totiž tvrdí, že na ně země jednoduše nemá elektřinu.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi