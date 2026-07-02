Microsoft by tenhle počítač odepsal. Windows 11 na něm přesto běží stabilně
Microsoft u Windows 11 od začátku tvrdě tlačí na moderní hardware, TPM, novější procesory a bezpečnostní prvky, které starší počítače často nemají. Jenže praxe znovu ukazuje, že mezi oficiální podporou a skutečnou technickou možností je někdy velký rozdíl. Retro nadšenec vystupující jako Omores rozběhl Windows 11 na sestavě, která by podle běžného pohledu patřila spíš do muzea než k aktuálnímu operačnímu systému.
Základem experimentu byla základní deska ASRock ConRoe865PE s čipsetem Intel i865PE. Ten pochází ještě z éry Pentia 4 a roku 2003. Deska je zajímavá tím, že používá staré DDR1 paměti a slot AGP, ale zároveň umí pracovat i s pozdějšími procesory Intel Core 2. V tomto případě se v ní objevil Core 2 Quad Q6600, čtyřjádrový procesor z roku 2007 s taktem 2,4 GHz. Ve své době šlo o oblíbený čip mezi hráči i domácími nadšenci, protože nabízel čtyři fyzická jádra za relativně dostupné peníze.
Největší brzda nebyl procesor, ale AGP
Samotný procesor ani základní deska nakonec nebyly největší překážkou. Tou se stala grafická karta. ASRock ConRoe865PE nenabízí PCI Express, ale starší rozhraní AGP 8X. Právě AGP je u moderních Windows problém, protože podpora tohoto rozhraní v novějších systémech postupně zmizela. Omores proto musel sáhnout po starších součástech systému a ovladačích, které už Microsoft dávno běžným uživatelům nenabízí jako samozřejmou cestu.
Podle popisu úpravy použil starší AGP podporu z raných sestavení Windows 10, konkrétně soubor Intel AGP440.sys, a upravil příslušný INF soubor tak, aby Windows 11 starý čipset správně rozpoznal. Jako grafika posloužil Radeon HD 4650 ve verzi pro AGP. I tady bylo nutné sáhnout po starých ovladačích, konkrétně po posledních 64bitových ovladačích AMD pro Windows 7 z roku 2012.
Výsledek byl překvapivě dobrý. Windows 11 rozpoznal sestavu, systém podle autora běžel stabilně a počítač zvládl běžné prostředí včetně moderního prohlížeče. Firefox dokonce využil hardwarovou akceleraci pro dekódování videa H.264. Slabinou tak nebyl ani tak samotný operační systém, ale spíš praktické limity staré platformy. Tři gigabajty DDR1 paměti znamenají, že s větším počtem otevřených panelů v prohlížeči narazí uživatel velmi rychle na strop.