Microsoft ukázal AI Superfactory. Největší otázka už není výkon, ale zdroje
Microsoft se snaží uklidnit debatu, která kolem umělé inteligence sílí stejně rychle jako samotná poptávka po výpočetním výkonu. Šéf společnosti Satya Nadella vystoupil 2. června 2026 na konferenci Microsoft Build 2026 a v hlavní prezentaci se věnoval nejen vývojářům a novým AI nástrojům, ale také tomu, co velká datacentra znamenají pro běžné obce.
Nešlo o náhodnou poznámku. Datacentra pro AI už nejsou jen vzdálenou technickou infrastrukturou. Pro lidi v místech, kde vznikají, představují konkrétní otázky: kolik spotřebují elektřiny, zda zatíží vodní zdroje, jestli zvednou ceny energií a co za to region skutečně dostane. Nadella proto mluvil o tom, že Microsoft si musí v komunitách „zasloužit povolení“ stavět a inovovat.
Fairwater jako výkladní skříň nové generace
Největší pozornost dostal projekt Fairwater v Mount Pleasant ve státě Wisconsin. Microsoft jej představil 18. září 2025 jako své nejpokročilejší AI datacentrum. Areál má rozlohu 315 akrů a podle firmy má být po spuštění na začátku roku 2026 jedním z nejsilnějších výpočetních center pro umělou inteligenci na světě.
Fairwater není klasické datacentrum pro běžné cloudové služby. Microsoft jej popisuje jako obří AI stroj, kde spolupracují stovky tisíc grafických čipů NVIDIA propojených velmi rychlou sítí. Cílem je trénování a provoz rozsáhlých modelů umělé inteligence, včetně služeb Microsoft AI, Copilot a dalších náročných AI úloh.
Právě tady zaznělo Nadellovo nejvýraznější tvrzení. Podle něj má nový přístup k chlazení umožnit, aby roční spotřeba vody takového zařízení odpovídala přibližně jedné běžné restauraci v sousedství. Důvodem má být uzavřený kapalinový chladicí okruh, který se naplní jednou a poté vodu stále recirkuluje. Microsoft už dříve uvedl, že tento systém má minimalizovat průběžné plýtvání vodou.
Technicky jde o zásadní rozdíl proti starším způsobům chlazení. Výkonné AI čipy produkují obrovské množství tepla a běžné vzduchové chlazení pro ně přestává stačit. Fairwater proto spoléhá na kapalinové chlazení zabudované přímo do infrastruktury budovy. Podle Microsoftu má areál využívat rozsáhlý chladicí systém s recirkulací vody a velkými ventilátory, které odvádějí teplo ven z okruhu.
Microsoft zároveň připomíná, že jeho cloud Azure už zahrnuje více než 500 datacenter v 80 regionech. Nadella uvedl, že firma za posledních 18 měsíců přidala více kapacity než během první dekády Azure. To ukazuje, jak prudce se infrastruktura pro AI rozšiřuje.
S tím ale roste i tlak na odpovědnost. Microsoft mluví o doplňování spotřebované vody, pracovních místech pro místní obyvatele, investicích do vzdělávání, podpoře neziskových organizací a posílení daňové základny regionu. V případě Wisconsinu firma dříve oznámila investice v řádu miliard dolarů a plánuje další rozšiřování AI infrastruktury v tomto státě.