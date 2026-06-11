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Microsoft vydal rekordní záplaty. Windows opravují téměř 200 bezpečnostních chyb

Čtvrtek, 11 Červen 2026 - 05:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Microsoft vydal největší bezpečnostní balík v historii programu Patch Tuesday. Červnové aktualizace opravují téměř 200 zranitelností ve Windows a dalších produktech, včetně chyb v BitLockeru, Remote Desktopu nebo HTTP.sys.
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Červnový Patch Tuesday se u Microsoftu zapíše jako mimořádně silný měsíc. Firma vydala bezpečnostní aktualizace, které podle bezpečnostních analytiků řeší 198 zranitelností napříč Windows, Office, Azure, Exchange, SharePointem, Visual Studio Code, BitLockerem, Remote Desktopem a dalšími produkty. Některé přehledy pracují s číslem 200, rozdíl vzniká podle metodiky započítávání chyb, které už byly ošetřeny dříve nebo je evidovaly jiné autority.

Podstatné je však něco jiného. Jde o největší balík oprav v historii pravidelného Patch Tuesday. Ten Microsoft používá už roky jako pevný měsíční termín, kdy správcům i běžným uživatelům posílá bezpečnostní záplaty. V červnu 2026 ale nejde o obyčejnou údržbu. Zhruba tři desítky chyb mají kritickou závažnost a část zranitelností byla známá veřejně ještě před vydáním oprav.

BitLocker, Remote Desktop i sporné zero-day chyby

Mezi sledované případy patří CVE-2026-45586, chyba ve Windows Collaborative Translation Framework, která může útočníkovi po lokálním zneužití otevřít cestu k vyšším oprávněním. Pozornost vzbudily také slabiny spojené s BitLockerem. U zranitelnosti CVE-2026-45585, známé jako YellowKey, byl zveřejněn proof of concept a Microsoft ji hodnotil jako chybu, u které je zneužití pravděpodobnější. Podobně sledovaná je i CVE-2026-50507, rovněž spojená s obcházením bezpečnostní funkce BitLockeru.

Výraznou skupinu tvoří také chyby v Remote Desktop Clientu. Některé z nich mají charakter vzdáleného spuštění kódu. To je typ zranitelnosti, který správci obvykle řeší velmi rychle, protože může při vhodných podmínkách umožnit útok bez fyzického přístupu k zařízení. V praxi ovšem záleží na konkrétní konfiguraci, zapnutých službách a chování uživatele.

Zajímavý je i širší kontext. V bezpečnostní komunitě se opět mluví o výzkumníkovi vystupujícím pod jménem Chaotic Eclipse, případně Nightmare Eclipse. Právě s tímto jménem jsou spojovány některé veřejně popsané chyby, včetně GreenPlasma a YellowKey. Microsoft ve svých vyjádřeních zdůrazňuje koordinované zveřejňování zranitelností, tedy postup, kdy výzkumník nejprve předá detaily výrobci a teprve po vydání opravy se chyba zveřejní. Tady se vztah mezi oběma stranami zjevně dostal do napjatější roviny.

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Tagy: 
Microsoft, Windows, operační systém
Zdroje: 

TechRadar.com

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