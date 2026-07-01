Microsoft zrychluje Průzkumníka ve Windows 11. Uživatelé na to čekali roky
Microsoft se pustil do opravy části Windows 11, se kterou uživatelé bojují prakticky každý den. Nejde o novou funkci s umělou inteligencí ani o líbivou změnu nabídky Start. Tentokrát se pozornost přesouvá na Průzkumníka souborů, tedy aplikaci, kterou člověk otevírá při práci s dokumenty, fotkami, staženými soubory nebo obrazy disků.
V nové volitelné aktualizaci KB5095093, vydané 23. června 2026 pro Windows 11 ve verzích 24H2 a 25H2, Microsoft podle vlastních poznámek zlepšuje odezvu Průzkumníka při připojování obrazů disků. Právě to patřilo k nejotravnějším problémům systému. Uživatelé s rychlými SSD disky mohli mít přesto pocit, že se soubor ISO nebo jiný obraz disku otevírá zbytečně pomalu a systém na chvíli přestává reagovat.
Malá změna, která může být znát každý den
Na první pohled nejde o velkou aktualizaci. Jenže Průzkumník je jedna z těch částí systému, kde se zdržení počítá jinak než u méně používaných aplikací. Když se pomalu otevírá složka, seká se domovská obrazovka nebo systém váhá při práci se soubory, působí celé Windows těžkopádně.
Microsoft v poznámkách k aktualizaci uvádí, že KB5095093 přináší produkční vylepšení a některé změny nasazuje postupně. To znamená, že se nemusí projevit na všech počítačích ve stejný den. Vedle připojování obrazů disků se řeší také adresní řádek Průzkumníka. Ten má nově lépe pracovat s cestami obsahujícími dvojitá zpětná lomítka nebo uvozovky, což ocení hlavně lidé, kteří často kopírují cesty k souborům z jiných aplikací, skriptů nebo návodů.
Podle serveru Windows Latest se změny dotýkají i rychlosti spouštění Průzkumníka. Důležité je, že nejde jen o trik s přednačítáním aplikace na pozadí. Microsoft má upravovat samotné chování Průzkumníka, včetně jeho domovské části, která v posledních letech často působila těžkopádněji než starší řešení z Windows 10.
Microsoft opravuje i staré resty
Aktualizace přináší také menší, ale praktické opravy při přejmenování souborů a složek. Windows Latest upozorňuje například na problém, kdy se při přejmenování položek v zobrazení složky nechtěně označoval text, nebo na chybu, kdy se změna názvu lišící se pouze velikostí písmen neprojevila správně.
Zajímavý je i plán na modernizaci okna Vlastnosti. To dodnes v některých částech Windows působí jako pozůstatek starších verzí systému. Microsoft má podle nálezů v testovacích sestaveních připravovat modernější podobu založenou na WinUI 3. Prakticky by to mohlo znamenat sjednocenější vzhled, lepší podporu tmavého režimu a konečně méně viditelný střet mezi starými a novými částmi Windows 11.