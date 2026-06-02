Mimozemský život možná nehledáme špatně. Jen ho nemusíme umět poznat
Při hledání života mimo Zemi se obvykle řeší hlavně jedna obava. Aby vědci nepovažovali obyčejnou chemickou reakci za důkaz biologie. Dává to smysl. Jeden ukvapený závěr by mohl poškodit celé odvětví na dlouhá léta. Jenže nová studie publikovaná 21. května 2026 v časopise Nature Astronomy upozorňuje, že stejně vážný může být i opačný problém. Život může někde skutečně být, jen ho nemusíme poznat.
Práce s názvem „False negatives in the search for extraterrestrial life“ se zabývá falešně negativními výsledky. Tedy situací, kdy měření vyjde jako negativní, ale skutečnost je složitější. Neznamená to, že vědci tvrdí, že NASA už mimozemský život našla a přehlédla ho. Tak silné tvrzení studie nepřináší. Říká ale něco důležitého: dnešní mise, přístroje a interpretace dat mohou být nastavené tak, že některé typy biologických stop jednoduše nevidí.
Hlavní autorkou studie je Inge Loes ten Kate, profesorka astrobiologie působící na Utrecht University a University of Amsterdam. Spolu s ní se na práci podíleli také Mickael Baqué, Vinciane Debaille, John Lee Grenfell, Nozair Khawaja, Fabian Klenner, Yannick J. Lara, Sean McMahon, Christophe Malaterre, Keavin Moore, Lena Noack, C. H. Lucas Patty, Frank Postberg a Emmanuelle J. Javaux. Už samotný seznam autorů ukazuje, že nejde o okrajovou úvahu, ale o téma, které se dotýká chemie, geologie, planetárních věd i biologie.
Falešně negativní výsledek může vzniknout velmi nenápadně. Sonda se podívá na správné místo, ale měří nesprávnou vlastnost. Přístroj zachytí signál, ale je příliš slabý. Atmosféra planety překryje plyny, které by jinak mohly napovědět biologickou aktivitu. Nebo se organické stopy špatně uchovají a po milionech let z nich zůstane jen nejasný chemický otisk.
Problém není jen Mars. Jde o celý způsob uvažování
Inge Loes ten Kate používá jednoduchý obraz. Pokud je život pod kamenem a člověk se na kámen podívá jen shora, nic nenajde. Výsledek pak může působit přesvědčivě, přitom ve skutečnosti neříká, že život chybí. Říká jen to, že použitá metoda ho nenašla.
Právě v tom je jádro celé debaty. Astrobiologie se roky učí, jak se nenechat zmást falešnými poplachy. Slavný případ marsovského meteoritu ALH84001 z roku 1996 dodnes připomíná, jak těžké je odlišit možné biologické struktury od neživých procesů. Nová studie ale dodává, že přehnané soustředění na falešně pozitivní výsledky může zastínit druhou polovinu problému.
Autoři proto navrhují, aby se budoucí mise navrhovaly jinak. Nejen s otázkou, jak potvrdit možnou známku života, ale i s otázkou, jak snadno ji můžeme minout. To znamená víc laboratorních testů, lepší počítačové modely, přesnější hypotézy a také pečlivější výběr míst, kde mají sondy přistát nebo odebírat vzorky.
Do hry může vstoupit i umělá inteligence. Ne jako kouzelný nástroj, který vyřeší otázku mimozemského života za vědce, ale jako způsob, jak v obrovském množství dat hledat jemné souvislosti. Některé vzorce mohou dávat smysl až ve chvíli, kdy se spojí chemická měření, geologický kontext a další pozorování.
Studie zmiňuje také marsovské minerály obsahující železo s nezvyklými oxidačními vzorci. Na Zemi bývají podobné jevy někdy spojované s biologickou aktivitou. U Marsu ale zatím není jasné, zda jde o stopu života, nebo o čistě neživou chemii. A právě takové případy dobře ukazují, proč vědci varují před rychlým soudem. Ne každá nejasnost je důkazem života, ale ani každé mlčení přístroje nemusí znamenat prázdnotu.
Téma má i praktický rozměr. Pokud by se nějaké prostředí na Marsu, ledových měsících nebo jiné planetě označilo za biologicky nezajímavé jen proto, že první měření nic neukázala, může to ovlivnit další mise i politická rozhodnutí. V krajním případě by se jednou mohlo stát, že lidská těžba nebo průmyslová aktivita zničí prostředí, kde existoval mikrobiální život, aniž by to někdo stihl zjistit.