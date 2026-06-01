Muskův plán na datacentra ve vesmíru naráží na problém, který neřeší ani rakety
SpaceX Elona Muska veřejně ukázala jednu z největších slabin svých ambiciózních plánů. Firma ve svém dokumentu Form S-1, který zveřejnila 20. května 2026 v souvislosti s chystaným vstupem na burzu, upozorňuje, že její představa orbitálních AI datacenter stojí na dostupnosti obrovského množství specializovaných čipů. A právě těch je podle společnosti méně, než by pro podobný projekt potřebovala.
Nejde přitom o drobnou provozní poznámku. SpaceX v části věnované rizikům přiznává, že výroba a dodávky serverů, síťového vybavení, GPU a dalších specializovaných komponent závisí na malém počtu kvalifikovaných dodavatelů. Firma zároveň uvádí, že s přímými dodavateli čipů nemá dlouhodobé ani jiné zásadní smluvní zajištění. GPU pořizuje na základě jednotlivých objednávek, což ji vystavuje stejným tlakům, jaké dnes pociťuje celý trh s výpočetním hardwarem pro umělou inteligenci.
Orbitální datacentra mají být jednou z nejodvážnějších součástí budoucnosti SpaceX. Vize je jednoduchá jen na papíře: dostat výpočetní infrastrukturu mimo Zemi, využít vesmírné prostředí, energii ze Slunce a kapacitu rakety Starship. Jenže mezi vizí a realitou stojí výroba čipů, omezené kapacity továren a tvrdá konkurence firem, které nakupují AI hardware ve velkém už dnes.
TeraFab má být řešení, ne jistota
SpaceX chce část problému řešit projektem TeraFab. Ten má vzniknout v Texasu a počítá se spoluprací SpaceX, Tesly, xAI a Intelu. Podle dostupných informací má využívat výrobní technologii Intel 14A a vyrábět čipy pro potřeby Muskova širšího technologického ekosystému. Pro SpaceX by to znamenalo menší závislost na dodavatelích, jako jsou Nvidia, AMD, TSMC nebo Samsung Foundry.
Jenže i tady je podstatný háček. SpaceX ve Form S-1 upozorňuje, že TeraFab nemusí být úspěšný. Firma také přiznává, že ani Tesla, ani Intel nejsou podle rámcové dohody povinni zůstat součástí projektu natrvalo. Jinými slovy: projekt, který má řešit jeden z hlavních limitů orbitální AI, sám stojí na nejistých základech.
To je pro celý příběh důležité. U rizikových faktorů v dokumentech před IPO bývá běžné, že firmy vypisují i velmi nepravděpodobné scénáře. V tomto případě však nejde o abstraktní obavu typu přírodní katastrofy nebo obecného zpomalení trhu. SpaceX popisuje konkrétní technickou a dodavatelskou překážku: orbitální AI ve velkém měřítku potřebuje víc čipů, než má společnost nyní reálně k dispozici.