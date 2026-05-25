Může Meta číst zprávy z WhatsAppu? Nová žaloba rozjela nepříjemnou debatu

Pondělí, 25 Květen 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Právo

Zdroj: Shutterstock

Texas zažaloval Metu kvůli WhatsAppu a jeho slibovanému koncovému šifrování. Tvrdí, že firma mohla uživatele klamat. Meta obvinění odmítá a bezpečnostní experti upozorňují, že zatím chybí tvrdé veřejné důkazy.
WhatsApp si svou pověst nevybudoval jen na tom, že je jednoduchý a všude funguje. Pro spoustu lidí je důležitý hlavně proto, že slibuje soukromí. Zprávy mají být chráněné koncovým šifrováním, takže si je má přečíst jen odesílatel a příjemce. Ne operátor služby, ne zaměstnanec firmy, ne nikdo další po cestě.

Právě tenhle slib se teď dostal pod tlak. Texaský generální prokurátor Ken Paxton podal 21. května 2026 žalobu na společnosti Meta Platforms Inc. a WhatsApp LLC. Tvrdí v ní, že Meta mohla uživatele klamat, když opakovaně ujišťovala, že ke zprávám na WhatsAppu nemá přístup ani ona sama.

WhatsApp používají miliardy lidí a od roku 2016 staví velkou část své důvěryhodnosti právě na koncovém šifrování. Meta tehdy ještě jako Facebook začala veřejně zdůrazňovat, že zprávy jsou chráněné tak, aby jejich obsah zůstal mimo dosah platformy. Mark Zuckerberg v roce 2018 při slyšeních v americkém Senátu tvrdil, že Facebook nevidí obsah zpráv přenášených přes WhatsApp.

Teď Texas říká něco jiného. Podle žaloby měli lidé věřit, že jejich komunikace je skutečně soukromá, zatímco Meta a WhatsApp k ní podle tvrzení texaského úřadu mohly mít přístup. Meta to odmítá a označuje žalobu za nepodloženou.

Tvrdé obvinění, ale zatím slabě doložené

Na celé věci je důležité hlavně to, že veřejně známé důkazy zatím nepůsobí tak silně, jak silné je samotné obvinění. Podle Ars Technica stojí žaloba z velké části na článku agentury Bloomberg z dubna 2026. Ten popisoval uzavřené vyšetřování amerického ministerstva obchodu, konkrétně úřadu Bureau of Industry and Security.

V článku se mluvilo o e-mailu z 16. ledna 2026. Ten měl údajně poslat vyšetřovatel více než desítce úředníků z dalších amerických agentur. Podle popisu v něm zaznělo, že Meta může zobrazovat různé typy zpráv z WhatsAppu. To by samozřejmě bylo mimořádně vážné, pokud by se to prokázalo.

Jenže právě tady začíná problém. Z dostupných informací nevyplývá, že by texaský úřad už veřejně předložil samotný e-mail, detailní technickou analýzu nebo přímý důkaz, že WhatsApp své šifrování obchází. A to je u tak zásadního obvinění podstatné.

Bezpečnostní experti proto zatím brzdí paniku. Benjamin Dowling z King’s College London, který se podílel na technické analýze kryptografického protokolu WhatsAppu, uvedl, že jeho tým při reverzním zkoumání aplikace dostupné v květnu 2023 nenašel důkaz, že by WhatsApp fungoval jinak, než Meta tvrdí. Zároveň ale připustil jednu důležitou věc. WhatsApp není plně otevřený software, takže zvenku nelze stoprocentně prověřit úplně všechno.

Podobně opatrně mluví i další odborníci. Kenny Paterson z ETH Zurich upozornil, že žaloba podle něj stojí na velmi tenkém základě. Matthew Green z Johns Hopkins University zase připomněl, že pokud by v aplikaci existoval mechanismus pro plošné čtení zpráv, muselo by se přímo uvnitř klienta dít něco velmi vážného.

WhatsApp navíc používá Signal Protocol, tedy technologii, kterou bezpečnostní komunita dlouhodobě bere vážně. To samozřejmě neznamená, že Meta nemá co vysvětlovat. Znamená to ale, že samotné tvrzení nestačí.

