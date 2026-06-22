Na Měsíci nestačí stavět jako na Zemi. Inženýři varují před velkým problémem
Na Měsíci žádná podobná tradice ani ověřené stavební předpisy neexistují. Odborníci proto upozorňují, že nastal čas vytvořit zcela nový soubor pravidel určených speciálně pro měsíční prostředí.
Stavby na Měsíci přinesou úplně nové výzvy
Na konferenci Space Resources Roundtable, která se začátkem června konala na Colorado School of Mines, představila inženýrka a specialistka na měsíční infrastrukturu Nerma Caluk myšlenku vytvoření vůbec prvního stavebního zákoníku pro Měsíc.
Podle ní se lidstvo nachází na prahu éry, kdy už nejde pouze o krátkodobé návštěvy měsíčního povrchu. NASA i čínská kosmická agentura plánují budovat obytné moduly, přistávací plochy, ochranné přístřešky pro techniku nebo dokonce vysoké komunikační věže. Právě proto je nutné stanovit jasná pravidla, podle kterých budou tyto stavby navrhovány.
Caluk upozorňuje, že zkušenosti získané na Zemi jsou sice neocenitelné, ale nelze je jednoduše převzít. Měsíc totiž představuje prostředí s úplně jinými fyzikálními podmínkami.
Slabší gravitace mění všechno
Jedním z největších problémů je výrazně nižší gravitace. Na Měsíci dosahuje pouze přibližně jedné šestiny hodnoty, na kterou jsou stavby na Zemi navrhovány.
To má zásadní důsledky zejména při otřesech povrchu. Zatímco na Zemi pomáhá silná gravitace udržovat budovy pevně na základech a brání jejich převrácení, na Měsíci je tato přirozená stabilizační síla mnohem slabší.
Seismické síly přitom závisí hlavně na hmotnosti konstrukce, nikoliv na její váze. Proto bude budova při měsíčním zemětřesení vystavena podobným setrvačným silám jako na Zemi, ale gravitace jí bude pomáhat mnohem méně. Nízké stavby se tak mohou po povrchu posouvat, zatímco vyšší konstrukce mohou být výrazně náchylnější k převrácení.
Moonquakes nejsou stejné jako zemětřesení
Dalším specifikem jsou takzvané moonquakes, tedy měsíční otřesy. Přestože nejsou úplně stejné jako zemětřesení na Zemi, mohou představovat vážné riziko pro budoucí základny.
Na Zemi jsou moderní budovy navrhovány tak, aby při silném zemětřesení dokázaly absorbovat část energie pomocí řízených deformací. Konstrukce může popraskat nebo se částečně poškodit, ale hlavní cíl je zabránit jejímu úplnému zřícení.
Na Měsíci by však podobný přístup byl vyloučený.
I drobné poškození může znamenat katastrofu
Pilotované měsíční základny budou závislé na dokonale těsných přetlakových modulech. Stačí přitom relativně malá deformace konstrukce, například zkřivení vstupního průlezu nebo špatně dosedající těsnění, a celá mise se může ocitnout v ohrožení.
Jakékoliv narušení hermetického uzavření obytných prostor totiž může vést k rychlé ztrátě tlaku. V prostředí bez atmosféry by tak i zdánlivě malé poškození mohlo mít fatální následky pro posádku.
Proto podle odborníků nebude možné spoléhat na stejné konstrukční principy, které se používají při návrhu budov na Zemi.
Vznikají první pravidla pro stavby na Měsíci
Na přípravě budoucích stavebních standardů už pracuje technický výbor Americké společnosti stavebních inženýrů zaměřený na kosmické stavitelství.
Skupina připravila soubor doporučení označovaný jako LIEDAC (Infrastructure Engineering, Design, Analysis and Construction), jehož cílem je vytvořit jednotný rámec pro projektování měsíční infrastruktury.
Tyto směrnice popisují specifická rizika měsíčního prostředí, rozdělují stavby podle míry důležitosti a stanovují požadavky na jejich bezpečnost. Díky tomu by bylo možné zahájit budoucí komerční i vědeckou výstavbu na pevných technických základech.
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Každé místo bude potřeba důkladně prozkoumat
Caluk zároveň představila výsledky projektu financovaného prostřednictvím programu NASA Small Business Technology Transfer, který se zaměřil na nejistoty spojené s měsíčním podložím.
Výzkum ukázal, že před zahájením jakékoliv stavby bude nezbytné provést podrobný geotechnický průzkum konkrétní lokality. Bez něj nebude možné spolehlivě odhadnout, jak se bude měsíční regolit (vrstva jemného prachu a rozdrcených hornin pokrývající povrch Měsíce) chovat při otřesech.
Inženýři budou muset posuzovat například stabilitu svahů, riziko nerovnoměrného sedání základů nebo další geologické jevy, které mohou být měsíčními otřesy zesíleny.
O Měsíci stále nevíme dost
Velkou komplikací zůstává skutečnost, že vědci zatím nemají dostatek údajů o vlastnostech měsíčního povrchu v celosvětovém měřítku. Každá budoucí základna proto bude muset vycházet především z podrobných měření přímo na místě plánované výstavby.
Podle Caluk je sběr lokálních dat jedna z nejdůležitějších podmínek bezpečného rozvoje měsíční infrastruktury. Jen tak bude možné navrhovat základy, které budou odpovídat skutečným vlastnostem regolitu i očekávaným seismickým podmínkám.
Extrémní scénáře nesmějí být opomenuty
Výzkumný tým se při svých výpočtech zabýval také nejhoršími možnými scénáři. Modeloval takzvané maximálně uvažované měsíční zemětřesení, jehož cílem bylo ověřit, zda by navržené konstrukce odolaly i mimořádně silným otřesům bez rizika zhroucení.
Takové analýzy mají zajistit, že budoucí základny budou schopné chránit své obyvatele i v extrémních podmínkách, které mohou na Měsíci nastat jen velmi vzácně, ale nelze je při projektování ignorovat.
Zkušenosti ze Země budou základem budoucích měsíčních měst
Přestože se podmínky na Měsíci výrazně liší od těch pozemských, odborníci jsou přesvědčeni, že právě dlouholeté zkušenosti stavebních inženýrů ze Země budou při budování prvních měsíčních základen nepostradatelné.
NASA podle Nermy Caluk disponuje rozsáhlými zkušenostmi s bezpečností pilotovaných kosmických misí. V kombinaci s osvědčenými metodami stavebního inženýrství tak vzniká pevný základ pro vytvoření prvních oficiálních stavebních standardů určených pro život a práci na Měsíci.