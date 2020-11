Nakupovat na celém internetu lze o desítky procent levněji, stačí šikovný trik

Nakupování z internetu má své výhody. Když se procházíme v kamenné prodejně mezi regály a zaujme nás nějaké zboží, jen těžko prolezeme desítky okolních obchodů, abychom se podívali na rozdílné ceny. Kdežto na internetu máme přehled o cenách ve všech obchodech prakticky lusknutím prstu. Nebudeme vás zde ale nudit agregátory cen, existuje totiž daleko univerzálnější řešení.

Kdykoliv navštívíte internetový obchod, který nabízí své zboží po celém světě, předává vaše internetové spojení informace dané webové stránce o tom, z jaké země nakupujete a jakou měnu používáte. Na opačné straně světa díky tomu nakupují až o desítky procent levněji (v přepočtu na českou korunu). Abyste nakupovali za indické ceny, nemusíte nasedat do prvního letadla, všechno zvládnete z domova.

Virtuální soukromá síť se obvykle skloňuje s bezpečností na internetu. S její pomocí bráníte třetím stranám, aby znaly vaši internetovou aktivitu; jaké webové stránky navštěvujete, na co klikáte a co stahujete. Její princip je jednoduchý, přemostí vaše internetové spojení přes libovolný uzel na celém světě, aby vaše relace nebyla dohledatelná k vaší vlastní adrese.

Stejné výhody však lze využít i při nákupech z internetu. Jednoduchým kliknutím se můžete přepojit do země, ve které se dané zboží přepne do cen přizpůsobených tamějším podmínkám. Pro ukázku jsme vyzkoušeli jednoho z mála poskytovatelů VPN služeb, který umožňuje jediným kliknutím se přepojit do libovolné země na světě, NordVPN.

NordVPN pro Microsoft Windows zkrátil celý proces jen na jediné tlačítko. Jednodušší už to být nemůže

Cenové skoky můžete s NordVPN zaznamenat pro téměř jakýkoliv druh softwaru, dále pak na Amazonu, Ebay, při hledání letenek či ubytování nebo i na některých streamovacích platformách. NordVPN je navíc dostupná na Windows, OSX, Chrome OS, iOS a také Androidu, takže nakupovat levněji můžete skutečně odkudkoliv. Licenci můžete použít až na šesti různých zařízeních.

NordVPN nainstalujete i do svého mobilního telefonu v pár krocích

My jsme skrze NordVPN pro ukázku navštívili digitální distribuční platformu Steam, kde jsme si nechali zobrazit ceny nejočekávanější videohry letošního roku, Cyberpunk 2077. Po přepnutí do amerického trhu jsme se dostali v přepočtu z evropských 1600 Kč na 1300 Kč. Největší slevu jsme zaznamenali přepnutím do Singapuru, kde by nás hra vyšla na 1140 Kč, a do Indie, kde bychom hru pořídili dokonce za úžasných 899 Kč.

Upozornění: Přestože procházení internetu přes VPN zajišťuje anonymitu před vaším poskytovatelem internetového připojení, mějte vždy na paměti, aby veškerá vaše internetová aktivita i realizované nákupy byly v souladu se zákonem země, ve které se nacházíte.