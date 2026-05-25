Nejběžnější planety v galaxii mohou uvnitř vypadat úplně jinak než Země
Představa planety je pro většinu lidí docela pevně daná. Někde uprostřed sedí těžké kovové jádro, kolem něj se rozkládá kamenný plášť a nad tím vším je atmosféra. Tak se učí nauka o Zemi, tak se často kreslí i cizí světy u jiných hvězd. Jenže právě tahle jistota teď dostává pořádnou ránu.
Astronom a popularizátor vědy Paul Sutter na to upozornil 24. května 2026 v článku pro Space.com. Vychází z práce The Influences of Hydrogen-Silicate-Iron Miscibility on the Demographics of Sub-Neptunes and Super-Earths, kterou 30. dubna 2026 zveřejnili na arXivu Edward D. Young a Aaron Werlen. Studie byla odeslána do časopisu The Astrophysical Journal a zabývá se tím, jak se mohou ve vnitřku exoplanet chovat vodík, silikátová tavenina a železo.
A právě tady začíná být celý příběh zajímavý. Nejčastější planety, které dnes známe mimo Sluneční soustavu, totiž nejsou kopie Země. Velmi často jde o takzvané sub-Neptuny, tedy planety větší než Země, ale menší než Neptun. Vedle nich se často zmiňují také super-Země, menší příbuzné těchto světů.
Když se vrstvy přestanou dělit
U Země dává vrstvená stavba smysl. Těžší železo kleslo do středu, silikátové horniny vytvořily plášť a lehčí látky zůstaly výš. Jenže Young a Werlen upozorňují, že v podmínkách, které panují uvnitř sub-Neptunů, se látky nemusí chovat tak poslušně. Při extrémních teplotách a tlacích může nastat proces označovaný jako hydrogen-silicate-iron miscibility, tedy mísitelnost vodíku, silikátů a železa.
Jinými slovy: to, co bychom si představili jako oddělené vrstvy, se může promíchat. Ne jako voda a olej, které se po chvíli zase rozdělí, ale jako jedna společná žhavá tekutá fáze.
Podle autorů záleží hlavně na tom, kolik vodíku planeta při svém vzniku získala. Pokud má méně než zhruba jedno procento své hmotnosti ve vodíku, může se podle modelu vytvořit klasické kovové jádro podobné tomu zemskému. Pokud ale planeta nabrala vodíku víc, její nitro už nemusí být rozdělené na jádro a plášť. Může jít o rozsáhlou promíchanou směs železa, silikátů a vodíku.
To zní jako detail z odborného modelu, ale ve skutečnosti jde o velkou změnu v tom, jak o těchto planetách přemýšlet. Vnitřní stavba planety totiž ovlivňuje její ochlazování, vývoj atmosféry i velikost, kterou naměříme při pozorování.
Vodík, který se schová do nitra
Práce Younga a Werlena se snaží vysvětlit i něco, co astronomové v datech skutečně vidí. Patří sem například radius gap, tedy nápadný nedostatek planet mezi velikostmi super-Zemí a sub-Neptunů. Starší modely s tím měly potíže. Nový přístup nabízí možnost, že rozdíl nevzniká jen ztrátou atmosféry, ale i tím, jak se vodík v mladé planetě ukládá a později znovu uvolňuje.
Mladý sub-Neptun podle tohoto scénáře nemusí mít všechen vodík nahoře v atmosféře. Část se může rozpustit hluboko v nitru. Jak planeta chladne, oblast, kde jsou vodík, silikátová tavenina a železo společně mísitelné, se zmenšuje. Vodík se pak může postupně dostávat zpět do vnějších vrstev.
Důsledek je poměrně konkrétní. Takové planety by se měly smršťovat pomaleji, než čekají běžné modely. Mladé sub-Neptuny by tedy mohly vypadat o něco větší, než by podle svého stáří měly být. Právě to je stopa, kterou mohou vědci hledat u mladých hvězdných systémů. V tomto směru mohou sehrát důležitou roli pozorování z James Webb Space Telescope i další přehlídky tranzitujících exoplanet.