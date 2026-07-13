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Německo staví největší LED kino na světě. Gigantická obrazovka mění pravidla hry

Pondělí, 13 Červenec 2026 - 05:00 | Zazu | Novinky, Ostatní, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Kina po celém světě hledají nové způsoby, jak divákům nabídnout zážitek, který doma jednoduše nelze napodobit. Jedním z nejvýraznějších trendů posledních let jsou velkoformátové LED obrazovky, které postupně začínají nahrazovat klasické projekční systémy. Právě v tomto segmentu nyní padne nový světový rekord. Společnost GDC Technology totiž v německém Norimberku instaluje vůbec největší LED kino obrazovku na světě.
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Nová obrazovka bude umístěna v sále Cinemagnum multiplexu Cinecittà a její rozměry dosahují úctyhodných 30 × 16 metrů. Nejde přitom o běžnou rovnou stěnu. Displej bude zakřivený a vyplní prakticky celý prostor od stěny ke stěně i od podlahy ke stropu. Cílem je vytvořit co nejvíce pohlcující vizuální zážitek, který diváka doslova obklopí.

Technologie Tricorne Premium LED, na které je celý systém postaven, nabídne nativní rozlišení 8K+. Obrazovka obsahuje přibližně 44,1 milionu pixelů a využívá LED moduly s roztečí pouhých 3,3 milimetru. Díky tomu poskytuje více než o třetinu větší zobrazovací plochu než běžný 8K displej při zachování velmi vysoké jemnosti obrazu. Výrobce zároveň upozorňuje, že plocha nové obrazovky odpovídá zhruba sedmi stovkám televizorů s úhlopříčkou 50 palců nebo menší.

Přestože se na první pohled může zdát, že hlavní předností je samotný obraz, největší technologický posun se odehrává v oblasti zvuku, kde klasické LED kino obrazovky dlouhodobě narážely na zásadní problém. Na rozdíl od projekčních pláten jsou totiž standardní LED panely neprůhledné, takže reproduktory nemohou být umístěny přímo za nimi. Zvuk se proto musí šířit z prostoru nad nebo vedle obrazovky, což může narušovat přirozený dojem, zejména při dialozích.

GDC Technology tento problém řeší pomocí vlastních mikroperforovaných LED panelů, které jsou podle společnosti akusticky transparentní, takže reproduktory mohou být instalovány přímo za obrazovkou stejně jako v tradičních kinech s projekčním plátnem. Divák tak vnímá, že hlasy skutečně vycházejí z postav na plátně, aniž by bylo nutné dělat kompromisy v kvalitě obrazu nebo podání vysokého dynamického rozsahu (HDR).

Zakladatel a generální ředitel společnosti GDC Technology Man Nang Chong označil spojení špičkového obrazu a přesně lokalizovaného zvuku za dlouhodobý cíl vývoje LED kin. Podle něj použitá mikroperforovaná technologie umožňuje poprvé nabídnout skutečně plnohodnotný filmový zážitek bez omezení, která dosud LED obrazovky provázela.

Samotná technologie přitom není žádná novinka ve fázi experimentů. GDC uvádí, že její LED systémy jsou již nasazeny na přibližně 25 místech po celém světě a firma zároveň tvrdí, že ovládá kolem 70 procent trhu s LED technologiemi pro kina. Mezi známé konkurenty patří například systém Samsung Onyx, který rovněž využívá LED obrazovky místo projektorů, avšak konstrukčně řeší ozvučení odlišným způsobem.

Německo už dnes mimo jiné drží další významný rekord. V multiplexu Traumpalast v Leonbergu se nachází největší stálé kino plátno formátu IMAX na světě. Měří 38,8 × 21 metrů a jeho plocha přesahuje 814 metrů čtverečních. Po dokončení nové instalace v Norimberku tak bude Německo domovem nejen největšího klasického kino plátna, ale také největší LED kino obrazovky na světě.

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Tagy: 
kino, LED, Německo
Zdroje: 

TechRadar

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Zdeněk "Zazu" Houba

Redaktor serveru CDR.cz zaměřující se převážně na OS, internet a software.

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