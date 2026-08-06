Nestačí kontrolovat adresu webu. Nový útok na Microsoft využívá oficiální portál
Bezpečnostní společnost Check Point upozornila na phishingovou kampaň, která během června a července 2026 zasáhla přibližně 120 organizací po celém světě. Výzkumníci zaznamenali více než 200 podvodných e-mailů, jejichž cílem bylo získat přístup k firemním účtům Microsoftu zcela jiným způsobem, než bývá obvyklé.
Útočníci rozesílali zprávy vydávající se za oznámení z Microsoft Teams nebo Microsoft Planneru. E-mail například informoval o nových zprávách od personálního oddělení, změnách ve mzdách nebo nevyřízených pracovních úkolech. Samotná přihlašovací stránka ale nebyla podvržená. Odkaz skutečně vedl na adresu login.microsoftonline.com, tedy oficiální přihlašovací službu společnosti Microsoft.
Právě to dělá tento útok nebezpečnějším než běžný phishing. Uživatel totiž neuvidí podezřelou doménu ani chybně napsanou adresu. Přihlášení proběhne standardním způsobem a až následně se zobrazí obrazovka žádající o udělení oprávnění aplikaci.
Útočníci nepotřebují heslo ani dvoufázové ověření
Celý útok využívá technologii OAuth, která běžně slouží k bezpečnému propojení aplikací se službami Microsoftu. Pokud uživatel klikne na tlačítko pro schválení oprávnění, získá útočníkem vytvořená aplikace přístup k datům účtu podle rozsahu udělených práv.
V praxi tak může získat přístup například k e-mailům v Outlooku, souborům uloženým na OneDrivu, dokumentům v SharePointu, konverzacím v Microsoft Teams nebo kalendáři. Heslo přitom útočník nikdy nezná a neobchází ani vícefázové ověření. Přístup získá díky tomu, že uživatel oprávnění schválí ve své vlastní přihlášené relaci.
Tento způsob útoku je známý jako consent phishing. Oproti klasickému phishingu nespoléhá na krádež přihlašovacích údajů, ale na důvěru uživatele při potvrzování oprávnění aplikací. Check Point zároveň upozorňuje, že podobné techniky se v roce 2026 stávají součástí komerčně nabízených služeb pro kybernetické zločince, takže je lze poměrně snadno zneužít i bez hlubších technických znalostí.