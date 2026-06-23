Než koupíte dražší reproduktory, zkuste změnit jejich umístění. Toto vám pomůže
Služba je navržena tak, aby fungovala prakticky v místnostech všech tvarů a velikostí. Pomocí několika různých akustických modelů simuluje, jak se zvuk v prostoru šíří, odráží od stěn nebo pohlcuje jednotlivými předměty. Na základě těchto výpočtů následně doporučí, kde by měly stát reproduktory a kam umístit akustické panely, aby byl výsledný zvuk co nejvyváženější.
Autor projektu, vystupující na Redditu pod pseudonymem FerencS, vysvětluje, že analýza pracuje odděleně s nízkými a vysokými frekvencemi. Systém zároveň vyhodnocuje, jak jednotlivé části místnosti reagují na zvuk, a dokáže odhadnout, které frekvence budou v konkrétních místech problematické. Součástí simulace je také výpočet toho, jak se zvuk bude odrážet od nábytku nebo jiných objektů a kolik energie naopak pohltí.
Vývojář uvádí, že vytvořené modely porovnal s měřeními z přibližně desítky reálných místností, aby výsledky co nejvíce odpovídaly skutečnosti. I tak jde stále o projekt ve vývoji. Neumí zatím simulovat soundbary, ale zato nabízí překvapivě velké detaily.
Při vytváření nové místnosti se nejprve zeptá, s jakým problémem se uživatel potýká. Může jít například o přebasovaný zvuk, nevyrovnané basy, špatně vystředěný stereo obraz či nevýrazné detaily.
Pokud uživatel chce jít více do hloubky, aplikace nabídne i podrobnější technické informace. U konkrétní konfigurace reproduktorů třeba upozorní na problematické frekvence ve středních basech, možné nedostatky zvukové scény nebo další nežádoucí akustické jevy, které mohou negativně ovlivnit poslech.
Základní používání služby je sice zdarma, ale je to opět jen taková oškrcená trial verze, která odemkne jen pár základních funkcí - jako je to u každé jiné služby. Umožňuje vytvořit pouze jednu místnost a vůbec nepočítá s rozmístěním nábytku ani akustických panelů. Chybí také možnost poslechnout si simulaci výsledného zvuku dle navrženého rozmístění.
Služba je plnohodnotně použitelná jen v paid režimu, který mi ovšem nepřipadá nijak cenově přemrštěný. Za jednorázový poplatek 19 dolarů lze odemknout všechny možnosti pro jednu místnost, za 29 dolarů pro dvě místnosti. K dispozici je také předplatné za 49 dolarů měsíčně, které nabízí neomezený počet projektů. To je celkem ideální pro profesionály, kteří navrhují akustiku nebo pracují se zvukem pravidelně.