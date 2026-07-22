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Nová výjimka EU překvapila. Chytré hodinky zůstanou uzavřené i po roce 2027

Středa, 22 Červenec 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Ostatní

Zdroj: Shutterstock

Evropská komise schválila výjimku z nových pravidel pro vyměnitelné baterie. Zatímco smartphony nebo tablety budou muset splnit přísnější požadavky, chytré hodinky, fitness náramky či bezdrátová sluchátka z nich nakonec vypadla.
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Evropská unie v posledních letech výrazně tlačí na delší životnost elektroniky a jednodušší opravy. Jedním z nejvýznamnějších opatření je nařízení o bateriích, které má od února 2027 přinést povinnost snadno vyměnitelných baterií u celé řady zařízení. Nejnovější rozhodnutí Evropské komise ale ukazuje, že ne všechny produkty budou muset stejná pravidla dodržovat.

Chytré hodinky dostaly výjimku

Evropská komise přijala 14. července přenesený akt, který rozšiřuje seznam zařízení osvobozených od povinnosti umožnit uživateli snadnou výměnu baterie. Nově se výjimka vztahuje mimo jiné na chytré hodinky, fitness náramky, chytré brýle nebo některé elektrické hračky. Návrh navazuje na veřejnou konzultaci, která proběhla na jaře letošního roku.

Pro běžné uživatele to znamená, že například budoucí generace Apple Watch, Google Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch nebo dalších podobných zařízení nebudou muset nabízet baterii, kterou si bude možné doma jednoduše vyměnit.

Komise své rozhodnutí zdůvodňuje především technickými omezeními. U velmi malých nositelných zařízení by podle ní snadný přístup k baterii mohl negativně ovlivnit bezpečnost, odolnost nebo vodotěsnost výrobků. Právě kompaktní konstrukce je jedním z hlavních důvodů, proč se výrobci dlouhodobě stavěli proti plošné povinnosti uživatelsky vyměnitelných baterií.

Opravy nezmizí, jen nebudou pro každého

Výjimka ale neznamená, že baterie v chytrých hodinkách nebude možné vůbec vyměnit. Evropská pravidla i nadále počítají s tím, že výměnu musí být schopni provést nezávislí profesionální opravci. Cílem je zachovat možnost oprav, aniž by výrobci museli zásadně měnit konstrukci nejmenších zařízení.

Povinnost uživatelsky vyměnitelných baterií se tak nadále týká především větších zařízení, jako jsou smartphony, tablety, notebooky nebo přenosné herní konzole. Evropská unie od této změny očekává prodloužení životnosti elektroniky, menší množství elektroodpadu i nižší náklady spotřebitelů na pořizování nových zařízení. Podle odhadů EU mohou úspory dosáhnout až 20 miliard eur ročně.

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Tagy: 
chytré hodinky, mobil, EU
Zdroje: 

PCMag.com

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