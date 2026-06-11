Nové stropní světlo Philips Skylight napodobuje oblohu a slunce. Cena nepotěší
Signify, výrobce osvětlení Philips, představil novou řadu stropních svítidel Philips Skylight. Na první pohled nejde o obyčejný panel do stropu. Novinka má napodobit dojem skutečného střešního okna, tedy modrou oblohu, hloubku denního světla a jeho proměny během dne. Právě tím se odlišuje od běžných LED panelů, které sice dokážou svítit silně, ale atmosféru přirozeného světla obvykle nevytvoří.
Philips Skylight využívá technologii NatureConnect, kterou Signify dříve nasazoval hlavně v profesionálním prostředí, například v kancelářích, zdravotnických zařízeních nebo dalších prostorech bez dostatku denního světla. Teď se tento princip dostává i do domácností. Smysl dává hlavně v místnostech, kde není možné nebo praktické vybudovat skutečné střešní okno. Typicky může jít o koupelnu, chodbu, suterén, pracovnu nebo tmavší pokoj uprostřed dispozice bytu.
Řada zahrnuje čtyři provedení: Philips Skylight Medium, Philips Skylight Large, Philips Skylight VitaUp Medium a Philips Skylight VitaUp Large. Všechny modely mají povrchovou montáž na strop, dálkový ovladač, pět přednastavených světelných scén a funkci Auto Day Rhythm. Ta během dne automaticky upravuje jas i teplotu světla. Přes den má být světlo jasnější a více obohacené o modrou složku, večer se naopak posouvá do teplejších tónů.
VitaUp přidává UV-B modul, ale nejde o zdravotnický přístroj
Nejzajímavější jsou verze VitaUp. Ty kromě běžného osvětlení obsahují také UV-B modul, který má podle Signify podporovat přirozenou tvorbu vitaminu D v těle. Firma zároveň upozorňuje, že nejde o zdravotnický prostředek a nemá nahrazovat přirozený pobyt na slunci. U zařízení s UV-B složkou je důležitá bezpečnost, proto Philips přidal automatické vypnutí po osmi hodinách a možnost ručního ovládání přes přibalený ovladač.
Praktickou výhodou celé řady je krytí IP44. Philips Skylight tak může zamířit i do vlhkého prostředí, například do koupelen. To je logické, protože právě koupelny bývají v bytech často bez okna a obyčejné stropní světlo tam působí studeně a technicky. Skylight se snaží vytvořit opačný dojem. Místo plochého svítícího panelu má nabídnout iluzi otevřeného prostoru.
Jenže u takto drahého světla přichází i poměrně překvapivé omezení. Philips Skylight není produkt řady Hue a podle dostupných informací nenabízí klasickou chytrou konektivitu. Nelze ho tedy jednoduše připojit do systému chytré domácnosti přes Wi-Fi, Matter nebo Thread, ani ovládat jako běžné chytré žárovky Philips Hue. Rowan Davies z TechRadaru právě to označil za největší slabinu novinky, zvlášť při ceně, která má začínat na 499,99 eura.