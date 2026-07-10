Nový pracovní počítač raději odložte. Trh s PC začal padat a ceny mohou dál růst
Kdo zvažuje nákup nového pracovního počítače nebo firemní obnovu notebooků, měl by být opatrný. Nejnovější data analytických firem ukazují, že globální trh s PC začal ve druhém čtvrtletí roku 2026 znovu klesat. Podle IDC se celosvětové dodávky počítačů meziročně propadly o 4,9 procenta na 68,2 milionu kusů. Omdia a Canalys pracují s mírně odlišnou metodikou, ale směr je stejný. Trh podle nich klesl o 3,6 procenta.
Na první pohled to může vypadat jako běžné ochlazení poptávky. Jenže tentokrát za tím není pouze slabší chuť zákazníků utrácet. Problém je hlubší a dotýká se samotné výroby. Prudce zdražují paměti DRAM, NAND úložiště i další komponenty. Výrobci počítačů tak narážejí na rostoucí náklady právě ve chvíli, kdy zákazníci čekají na levnější a dostupnější zařízení.
Podle TechRadaru, který se odvolává na data IDC a Omdia, se ve druhém čtvrtletí nedařilo většině velkých výrobců. Lenovo, HP i Dell zaznamenaly pokles dodávek v rozmezí zhruba 2,1 až 9 procent. Asus se držel jen těsně nad nulou. Výrazněji rostl pouze Apple, kterému podle IDC pomohlo uvedení nového MacBooku Neo. Ani ten se ale nevyhnul zdražování. TechRadar uvádí, že cena MacBooku Neo vzrostla o 100 dolarů a MacBook Pro zdražil o 300 dolarů.
AI tlačí na paměti, běžní zákazníci platí účty
Hlavním viníkem současného tlaku jsou nadnárodní společnosti, které na sílu tlačí umělou inteligenci, protože do ní mnoho investovali a nemohou to již vzít zpátky. Datová centra, výrobci AI serverů a provozovatelé velkých modelů potřebují obrovské množství pamětí a úložišť. To vytváří tlak na stejný dodavatelský řetězec, ze kterého čerpají i výrobci běžných notebooků a desktopů.
Ben Yeh, hlavní analytik společnosti Omdia, upozornil, že prudké zdražení pamětí a úložišť v prvním čtvrtletí mělo výrazný dopad na ceny počítačů ve druhém čtvrtletí. Část zákazníků a firem proto nakupovala dříve, aby se vyhnula dalšímu zdražení. To ale podle analytiků může znamenat slabší poptávku v dalších měsících.
Podobně opatrně mluví také Jitesh Ubrani z IDC. Ten upozornil, že po vlně předčasných nákupů z první poloviny roku může přijít zpomalení. Pokud se nedostatek pamětí nezlepší, výrobci nebudou mít příliš prostoru k tomu, aby ceny drželi dole. Některé odhady počítají s tím, že napětí v dodavatelském řetězci může trvat ještě řadu měsíců a v horším scénáři až do roku 2028.