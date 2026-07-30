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Nový teleskop NASA uvidí stokrát větší část oblohy než Hubble. Start se blíží

Čtvrtek, 30 Červenec 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

NASA dokončila plnění vesmírného teleskopu Nancy Grace Roman hydrazinem. Observatoř má 30. srpna 2026 odstartovat na raketě Falcon Heavy a zamířit k libračnímu bodu L2.
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NASA dokončila jednu z posledních zásadních operací před startem vesmírného teleskopu Nancy Grace Roman. Technici v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě naplnili jeho nádrže přibližně 1 100 litry hydrazinu. Start observatoře je nyní plánován nejdříve na 30. srpna 2026 v 13:26 středoevropského letního času.

Do vesmíru teleskop vynese raketa Falcon Heavy společnosti SpaceX ze startovacího komplexu 39A. Jde o stejnou rampu, ze které v minulosti startovaly mise programu Apollo i raketoplány. Projekt Roman se navíc podle NASA podařilo připravit několik měsíců před původním harmonogramem.

Tankování proběhlo 25. července v hale určené pro práci s nebezpečnými náklady. Hydrazin je účinné, ale silně toxické palivo, a technici proto během manipulace používají uzavřené ochranné obleky s vlastním přívodem vzduchu. Palivo nebude sloužit k hlavnímu pohonu při startu. Roman ho využije až po oddělení od rakety ke korekcím dráhy, orientaci solárních panelů a udržování plánované oběžné dráhy.

Roman zamíří do stejné oblasti jako Webb

Cílem teleskopu je okolí libračního bodu L2 soustavy Slunce a Země, který leží přibližně 1,5 milionu kilometrů od naší planety. Ve stejné oblasti pracuje také vesmírný teleskop Jamese Webba. Roman nebude stát přímo v bodě L2, ale bude kolem něj obíhat po rozsáhlé dráze.

Zásoba hydrazinu by měla vystačit na základní pětiletou vědeckou misi a případně také na dalších pět let prodlouženého provozu. Po dokončení tankování čeká observatoř připojení k adaptéru horního stupně rakety a uzavření do aerodynamického krytu Falconu Heavy. Kryt ji během startu ochrání před prouděním vzduchu, vibracemi a zahříváním.

Hlavním přístrojem observatoře bude 300megapixelová infračervená kamera Wide Field Instrument. Primární zrcadlo má průměr 2,4 metru, tedy stejně jako zrcadlo Hubbleova teleskopu. Roman však při jediném snímku zachytí nejméně stokrát větší oblast oblohy než Hubble.

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Tagy: 
vesmír, planety, letectví a kosmonautika
Zdroje: 

Space.com

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Lukáš "Francesco" Čihák

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