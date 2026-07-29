OpenAI mění pravidla za pochodu. ChatGPT už odmítá napodobovat známé autory
Generování textů podle specifického zadání patří a patřilo k jedné z nejvíce předváděných schopností AI. Uživatel napsal, že chce horor jako od Stephena Kinga, úsporný odstavec ve stylu Ernesta Hemingwaye nebo kouzelnickou školu připomínající knihy J. K. Rowlingové. ChatGPT se bez velkých námitek pustil do práce.
Teď už podobná žádost nemusí projít. ChatGPT začal přímé napodobování známých spisovatelů odmítat a nabízí bezpečnější náhradu. Vytvoří prý vlastní text se stejnou náladou, žánrovými prvky nebo způsobem budování napětí, ale bez kopírování charakteristického hlasu konkrétního autora.
Na změnu upozornil Kyle Orland ze serveru Ars Technica. Při žádosti o úvod příběhu ve stylu Stephena Kinga model odmítl Kingův hlas těsně napodobit. Nabídl však atmosférický horor s výraznými postavami, pocitem ohrožení a pochmurným maloměstským prostředím.
Podobně reagoval u J. K. Rowlingové a Amy Tan. Ars Technica stejnou odpověď dostala také u dávno zemřelých autorů Charlese Dickense a Ernesta Hemingwaye. Ještě červencový test projektu No Latency přitom ukázal mírnější pravidla. ChatGPT tehdy odmítal napodobovat žijící spisovatele, ale u zemřelých autorů zadání splnil. Omezení se tedy podle všeho dál zpřísňuje.
Styl prý není dílo. Jenže AI se ho naučila z cizích knih
Právně je situace méně jasná, než by se mohlo zdát. Americké autorské právo běžně nechrání samotný styl psaní. Chrání konkrétní věty, postavy a další původní části díla. Napodobit něčí krátké věty, ponurou atmosféru nebo způsob vyprávění proto automaticky neznamená porušit copyright.
Pro OpenAI je však tato hranice nepříjemně tenká. Firma čelí žalobám autorů, kteří tvrdí, že jejich knihy použila při vývoji svých modelů bez svolení a bez odměny. Schopnost ChatGPT věrohodně převzít hlas konkrétního spisovatele pak přirozeně vyvolává otázku, odkud se jej model vlastně naučil.
Omezení navíc nepřichází v době, kdy by se OpenAI náhle rozhodla být ohleduplná k literatuře. Přichází ve chvíli, kdy musí u soudu obhajovat způsob získávání tréninkových dat. Nabízí se proto mnohem prostší vysvětlení. Firma se snaží odstranit funkci, která její právní pozici zbytečně komplikuje.
Authors Guild už dříve vyzval spisovatele, aby generativní AI nepoužívali k cílenému kopírování jedinečného hlasu svých kolegů. Nejde jen o slušnost. Kniha vytvořená jako levná náhražka známého autora může soutěžit se skutečnou tvorbou člověka, který svůj rukopis budoval desítky let.
Každá AI si zatím nastavuje vlastní hranice
Jednotná pravidla neexistují. No Latency ve svém testu zjistilo, že Google Gemini požadavkům na napodobení konkrétních autorů vyhovoval nejčastěji. Perplexity naopak odmítalo jména žijících i zemřelých spisovatelů. Claude od společnosti Anthropic a Microsoft Copilot zadání obvykle splnily, ale připojily výhradu nebo text převedly do obecnější podoby.
OpenAI své nové omezení veřejně nevysvětlila a na dotaz Ars Technica nereagovala. To je pro dnešní AI služby typické. Schopnosti a pravidla se mění ze dne na den, aniž by uživatel přesně věděl proč. Funkce, na kterou si zvykl, jednoduše přestane fungovat.