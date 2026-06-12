OpenAI a Visa chtějí, aby umělá inteligence utrácela vaše peníze za vás
Umělá inteligence se pomalu přesouvá z role chytrého rádce do role někoho, kdo má za člověka skutečně jednat. A právě tady začíná být situace mnohem citlivější. Visa oznámila spolupráci s OpenAI, která má umožnit bezpečné platby v prostředí AI agentů. Jinými slovy: v budoucnu by ChatGPT nebo jiný agent mohl nejen doporučit produkt, ale také připravit nákup a pomoci ho zaplatit.
Na první pohled to zní jako logický krok. Člověk napíše, že potřebuje levnější letenku do Říma, dárek pro dítě nebo nový monitor do určité ceny. AI projde nabídky, porovná parametry, vybere vhodnou možnost a uživatel už jen schválí platbu. Pro někoho úspora času. Pro obchodníky nový prodejní kanál. Pro Visu a OpenAI další kus budoucnosti, kde už se nenakupuje přes vyhledávač, ale přes konverzaci.
Jenže právě u peněz se nedá spoléhat jen na nadšení z nových technologií.
Visa v materiálech mluví o systému Visa Intelligent Commerce. Důležitou roli mají hrát tokenizované platební údaje, tedy náhrada skutečných údajů z karty technickým tokenem. Uživatelé mají mít možnost nastavit limity, povolené typy obchodníků nebo požadavek na potvrzení platby. To všechno zní rozumně. Jenže bezpečnost platební karty je pouze jedna část problému.
AI nemusí kartu ukrást. Stačí, když špatně pochopí zadání
Největší riziko nemusí vypadat jako klasický hackerský útok. Mnohem reálnější může být obyčejná chyba. Uživatel napíše nepřesné zadání. AI si ho vyloží po svém. Obchodník nastaví stránku tak, aby agentovi připadala výhodnější dražší varianta. Nebo se do výsledků dostane pochybný e-shop, který bude na první pohled působit důvěryhodně.
U levné položky by člověk nad takovou chybou možná mávl rukou. Jenže agentické nakupování se nebude týkat jen ponožek, knih nebo nabíječek. Jakmile se stejný princip začne používat u letenek, hotelů, pojištění, elektroniky, softwarových licencí nebo firemních nákupů, může mít špatné rozhodnutí velmi konkrétní následky. Ne v teorii. Na účtu.
A pak přijde nepříjemná otázka: kdo za to bude odpovědný?
Uživatel? Protože AI dal pokyn? OpenAI? Protože její agent vybral špatně? Visa? Protože umožnila platební infrastrukturu? Obchodník? Protože nabídl zavádějící produkt? Tohle nejsou drobnosti pro technické nadšence. To jsou otázky, které se budou muset řešit dřív, než se z podobných plateb stane běžná součást internetu.
Mastercard už loni představila vlastní koncept Agent Pay, takže je zřejmé, že se tím nezabývá jen Visa. Platební svět se připravuje na dobu, kdy nakupující nebude vždy člověk klikající na tlačítko, ale software jednající jeho jménem. A to je obrovská změna.
Pohodlí bude lákat. Právě proto musí být pravidla tvrdá
Na celé věci není špatné to, že AI pomůže s nákupem. Špatné by bylo tvářit se, že stačí pár bezpečnostních pojistek a problém je vyřešený. Není. Pokud má umělá inteligence dostat možnost pracovat s platbami, musí být jasně vidět, co přesně dělá, proč to dělá a kdy se člověk dostává k poslednímu slovu.
Nestačí malé tlačítko „schválit“. Uživatel musí pochopit, co kupuje, od koho, za kolik, s jakými podmínkami a zda nejde o opakovanou platbu. AI nesmí působit jako kouzelník, který někde v pozadí něco vyřídí a pak jen oznámí výsledek. U peněz musí být celý proces nudně průhledný. Právě nudná kontrola je tady výhoda, ne překážka.
Partnerství OpenAI a Visy může být začátkem nové éry online nakupování. Může lidem ušetřit čas, usnadnit porovnávání nabídek a zjednodušit platby. Zároveň ale posouvá umělou inteligenci do prostoru, kde chyba už není jen špatná odpověď v chatu. Chyba může znamenat utracené peníze, nevýhodnou smlouvu nebo nákup, který člověk vlastně nikdy nechtěl udělat.