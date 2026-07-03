Paramount má v USA zelenou, v Británii ale narazil
Británie může zasáhnout do jedné z největších mediálních transakcí posledních let. Převzetí Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance sice už prošlo přes americké ministerstvo spravedlnosti, v Londýně ale obchod za zhruba 111 miliard dolarů narazil na politicky citlivou otázku. Kdo bude kontrolovat příliš velkou část televizního, zpravodajského a streamovacího trhu?
Britská ministryně kultury Lisa Nandy v úterý uvedla v parlamentním prohlášení, že je „minded to intervene“, tedy že se přiklání k zásahu do transakce - prý z veřejného zájmu. Nejde ještě o finální rozhodnutí, ale o první formální krok, který může vést k hlubšímu prověřování dohody. Paramount má podle britské vlády čas na reakci do 6. července.
Nejde jen o Hollywood
Spojení by pod jednu střechu dostalo mimořádně silný balík značek. Warner Bros. Discovery do něj přináší mimo jiné CNN, HBO, Warner Bros. Pictures, TNT Sports, Cartoon Network nebo HBO Max. Paramount Skydance už vlastní CBS ve Spojených státech, britský Channel 5, Nickelodeon a streamovací službu Paramount+.
Právě britský dopad je pro vládu klíčový. Nandy upozorňuje na nutnost zachovat dostatečnou pluralitu názorů ve zpravodajství a také různorodost vlastnictví médií. Jinými slovy nejde jim pouze o to, zda bude mít nový gigant příliš silné postavení v zábavě, ale i o to, jaký vliv může mít na informace, sportovní vysílání, dětský obsah a streamovací služby dostupné britskému publiku.
Pokud se ministryně rozhodne pokračovat, do hry vstoupí mediální regulátor Ofcom a také Competition and Markets Authority. CMA už přitom vede samostatné posuzování transakce z hlediska hospodářské soutěže. Británie tak může obchod zdržet i ve chvíli, kdy Spojené státy daly Paramountu zelenou bez požadavku na ústupky.
Streamovací éra mění pravidla
Zajímavý je i širší rozměr celé kauzy. Britská pravidla pro zásahy z veřejného zájmu vznikala hlavně s ohledem na klasické televizní vysílání. Jenže dnešní mediální moc už neleží jen v lineárních kanálech. Stále větší část publika sleduje zprávy, seriály, sport i dětské pořady přes streamovací platformy.
Nandy proto naznačila, že pokud do fúze zasáhne právě z těchto důvodů, chce zároveň doplnit pravidla tak, aby lépe počítala i s video-on-demand službami. To by mohlo mít dopad i na další mediální obchody v Británii.
Paramount Skydance, vedený Davidem Ellisonem, synem zakladatele Oraclu Larryho Ellisona, tvrdí, že transakce v Británii žádný problém s pluralitou médií nevytváří. Firma zároveň dál počítá s dokončením obchodu ve třetím čtvrtletí letošního roku.