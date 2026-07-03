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PlayStation se loučí s disky. Obchody zuří a hráči se bojí o vlastnictví her

Pátek, 3 Červenec 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Hry

Zdroj: Shutterstock

Sony oznámilo, že od ledna 2028 skončí výroba fyzických disků pro nové hry na PlayStation. Hráči řeší vlastnictví, bazarový prodej i ceny. Prodejci varují, že digitální budoucnost nesmí znamenat konec volby.
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Sony Interactive Entertainment oznámilo krok, o kterém se v herním průmyslu spekulovalo roky. Od ledna 2028 má skončit výroba fyzických disků pro všechny nové hry vydávané na konzole PlayStation. Firma to oznámila na oficiálním PlayStation Blogu, kde zprávu podepsal Sid Shuman, senior director pro komunikaci obsahu v Sony Interactive Entertainment.

Podle Sony jde o reakci na změnu chování hráčů i celého zábavního průmyslu. Nové tituly mají být po tomto datu dostupné digitálně přes PlayStation Store a také u prodejců v digitálních formátech. Důležitá je ale jedna věc: oznámení se nemá týkat her, které už vyšly nebo vyjdou na disku před lednem 2028.

Jenže právě tato věta část hráčů příliš neuklidnila. Fyzická kopie hry pro ně není jen plastová krabička v poličce. Znamená možnost hru půjčit, prodat, koupit z druhé ruky nebo ji mít alespoň částečně mimo digitální ekosystém jedné firmy. A tady začíná hlavní problém celé změny.

Na oznámení ostře reagovali také prodejci her. TechRadar upozornil například na vyjádření španělského řetězce GAME, který na síti X napsal, že nebude nečinně přihlížet. Firma ve svém prohlášení uvedla, že ji poslední rozhodnutí v herním průmyslu hluboce znepokojují, protože se dotýkají všech, kdo berou videohry jako něco víc než jen soubor ke stažení.

GAME zároveň zdůrazňuje, že digitální a fyzické hry spolu mohly roky normálně fungovat. Podle řetězce nejde o boj proti digitální distribuci, ale o obhajobu volby. Právě ta je pro hráče zásadní. Když existuje disk, existuje i bazar, konkurence mezi obchody, sběratelské edice a možnost koupit levnější použitou kopii.

Kritici se bojí i toho, že čistě digitální model posílí kontrolu platformy nad cenami a dostupností. Pokud se hra prodává hlavně přes jeden uzavřený obchod, hráč má méně možností, kde nakoupit. A když digitální služba jednou změní podmínky, zavře starší obchod nebo přijde o licenci, zákazník je mnohem zranitelnější než u fyzické kopie.

Pro kamenné obchody je to ještě tvrdší zpráva. Řetězce typu GAME, CeX nebo GameStop dlouhodobě stojí nejen na nových hrách, ale také na výkupu, bazaru a sběratelském trhu. Pokud velká platforma odstřihne nové fyzické edice, nebere tím jen krabičku z regálu. Bere obchodům jeden z posledních důvodů, proč za nimi hráči chodí.

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Tagy: 
Playstation, Sony, hry
Zdroje: 

TechRadar.com

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