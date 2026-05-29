Pozor na betu GTA 6. NordVPN varuje před falešnými klíči a instalátory
Grand Theft Auto VI ještě není venku, ale internet už zaplavily jeho falešné verze. Bezpečnostní tým NordVPN Threat Intelligence upozornil 28. května 2026 na novou vlnu podvodů, které zneužívají obrovský zájem o připravovanou hru od Rockstar Games. Útočníci se podle zjištění zaměřují hlavně na hráče, kteří nechtějí čekat na oficiální vydání a hledají betu, instalační soubory, přístupové klíče nebo jakoukoli možnost zahrát si GTA 6 dřív.
Právě netrpělivost je v tomhle případě hlavní zbraní podvodníků. Hráč narazí na stránku, která slibuje beta klíč, předčasný přístup nebo údajnou PC verzi. Často musí vyplnit krátký formulář, projít „ověřením“ a nakonec si stáhnout aplikaci, přihlásit se nebo zaplatit předplatné. Ve skutečnosti ale nejde o žádný oficiální přístup ke hře. V lepším případě jde o reklamní trik nebo nechtěnou aplikaci, v horším o malware.
NordVPN popisuje několik typů útoků. Jedním z nich jsou falešné beta klíče pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Právě na tyto konzole má Grand Theft Auto VI podle Take-Two Interactive vyjít 19. listopadu 2026. Jenže žádná veřejná beta, kterou by bylo možné získat přes náhodnou stránku nebo podezřelý formulář, oznámena nebyla. Pokud tedy někdo slibuje okamžitý přístup, hraje hlavně na emoce a očekávání fanoušků.
Největší riziko míří na PC a Android
Výrazným terčem jsou podle NordVPN také uživatelé Windows. Podvodníci vytvářejí kopie známých pirátských webů a nabízejí na nich údajné instalační balíčky GTA 6. Některé soubory přitom vypadají překvapivě důvěryhodně. Mohou se tvářit jako běžný herní instalátor, zatímco na pozadí spouštějí trojana. Ten může komunikovat se vzdálenými servery, stahovat další škodlivý kód nebo zasahovat do běhu počítače.
Ještě absurdněji působí falešné aplikace pro Android. GTA 6 totiž podle současných oficiálních informací míří při vydání na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, ne na mobilní telefony. Přesto se objevují aplikace vydávající se za „GTA 6 beta“ pro Android. NordVPN jednu takovou aplikaci analyzoval a zjistil, že po spuštění pouze přehrává video, vyžaduje stažení dalších dat a snaží se uživatele přimět k předplatnému nebo instalaci dalšího podezřelého obsahu.
Nebezpečné jsou také phishingové stránky napodobující Rockstar Social Club. Jejich cílem není instalace hry, ale krádež přihlašovacích údajů. Účet u Rockstaru může mít pro útočníky hodnotu sám o sobě, zvlášť pokud je propojený s dalšími hrami, historií nákupů nebo aktivním účtem v GTA Online. Ukradené účty se pak mohou přeprodávat nebo používat k dalším podvodům.