Rozpoznávání obličejů v iPhonu může Apple přijít extrémně draho
U Applu se v posledních letech řeší především umělá inteligence nebo zpoždění nových funkcí Siri. Vedle toho ale společnost svádí i mnohem méně viditelný, zato mimořádně drahý právní spor. Ten se netýká iPhonů ani prodejů zařízení, ale funkce, kterou miliony lidí používají prakticky každý den.
Řeč je o albu Lidé (People) v aplikaci Fotky. Technologie, která automaticky poznává tváře na snímcích a seskupuje fotografie stejné osoby, se podle skupiny žalobců dostala do rozporu se zákony amerického státu Illinois. Apple měl totiž při vytváření biometrických údajů uživatelů postupovat bez jejich předchozího souhlasu.
Apple se snažil žalobu zastavit. Neuspěl
Celý případ začal už v roce 2020, kdy deset obyvatel Illinois podalo na Apple hromadnou žalobu. Opírali se o tamní zákon Biometric Information Privacy Act (BIPA), který patří mezi nejpřísnější legislativy svého druhu ve Spojených státech.
Podle BIPA musí firma ještě před získáním biometrických údajů člověka jasně vysvětlit, jaká data sbírá, proč je potřebuje a jak dlouho je bude uchovávat. Zároveň musí získat jeho výslovný souhlas.
Apple od začátku tvrdí, že funkce People pracuje jinak, než žalobci popisují. Rozpoznávání obličejů probíhá přímo v zařízení pomocí strojového učení a vytvořené matematické modely obličejů neopouštějí iPhone ani nejsou odesílány na servery společnosti.
Ani tento argument ale zatím soudům nestačil k tomu, aby případ uzavřely. Okresní soud letos v červnu povolil pokračování hromadné žaloby. Apple se následně obrátil na Odvolací soud pro sedmý federální obvod, který však minulý týden jeho odvolání zamítl. Spor se tak vrací zpět k nižšímu soudu, kde bude pokračovat samotné projednávání.
Ve hře je částka, která bere dech
Podle soudních dokumentů může do žaloby spadat přibližně 6,5 milionu obyvatel Illinois, kteří mezi 13. zářím 2016 a současností používali album People v aplikaci Fotky.
Zákon BIPA umožňuje přiznat až 5 000 dolarů za každé úmyslné porušení práv jednotlivce. Pokud by soud dospěl k závěru, že Apple zákon skutečně porušil a přiznal maximální náhradu všem členům skupiny, vyšplhala by se celková částka na 32,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 700 miliard korun.
Neznamená to ale, že Apple takovou sumu skutečně zaplatí. Firma zatím nebyla shledána vinnou a soud bude teprve posuzovat samotnou podstatu případu. Rozhodnutí odvolacího soudu pouze potvrzuje, že žaloba má dostatečný právní základ k tomu, aby pokračovala.
Podobné spory už přitom velké technologické firmy stály obrovské peníze. Meta v roce 2022 vyplatila uživatelům Facebooku v Illinois přibližně 650 milionů dolarů kvůli automatickému označování osob na fotografiích. O dva roky později pak zaplatila státu Texas rekordních 1,4 miliardy dolarů za další spor týkající se biometrických údajů.