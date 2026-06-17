Rusové chtěli zasáhnout do poškozeného modulu. NASA raději ukryla astronauty
Astronauti se ukryli v Dragonu. NASA popsala nové potíže s únikem vzduchu na ISS
Problém se týká konkrétně modulu označovaného jako PrK, který je připojen k ruskému servisnímu modulu Zvezda. Je to přechodový tunel vedoucí k dokovacímu portu, kde pravidelně přistávají nákladní lodě Progress. Ruští kosmonauti tento prostor využívají při vykládce zásob a dalších operacích souvisejících s provozem stanice.
První větší potíže s modulem se objevily v roce 2019
Od té doby se ruští specialisté opakovaně snažili netěsnosti opravit pomocí různých metod a těsnicích materiálů, zejména prostředku známého jako Germetall-1. Začátkem letošního roku to vypadalo, že se situaci podařilo stabilizovat. Roskosmos tenkrát oznámil, že se úniky podařilo dostat pod kontrolu.
Naneštěstí se v květnu problémy vrátily a na začátku června se to začalo dost zhoršovat. Ruská strana proto musela začít plánovat rozsáhlejší opravy a podrobné inspekce postižené oblasti.
Podle dostupných informací ruští technici informovali NASA o záměru zasáhnout do konstrukce modulu pomocí vrtání. Američtí odborníci přitom údajně nedostali dostatečné technické podklady ani analýzu, která by vysvětlovala, proč by navrhovaný postup měl být bezpečný a účinný. NASA měla strach, že nepromyšlený zásah by mohl poškodit už tak oslabenou konstrukci.
Jak již víte z minulé zprávy, situace byla natolik vážná, že NASA dala svým astronautům pokyn přesunout se do kosmické lodi SpaceX Crew Dragon Freedom. Do bezpečnostního režimu posléze přešla celá posádka mise Crew-12 včetně amerických astronautů Jessicy Meir a Jacka Hathawaye, francouzské astronautky Sophie Adenot a ruského kosmonauta Andreje Fedjajeva. Přidal se rovněž americký astronaut Chris Williams, který na stanici přiletěl lodí Sojuz.
Nestalo se tak kvůli samotnému úniku vzduchu, ale ze strachu že by modul náhle strukturálně selhal. Podle odborníků zádrhel nespočívá pouze v netěsnostech. Konstrukce PrK dlouhodobě trpí korozí a při opakovaných změnách tlaku vznikají další trhliny. V extrémním případě by mohlo dojít k rozepnutí konstrukce, kdy by se poškozený modul pod tlakem náhle roztrhl a následovala by velice rychlá dekomprese.
NASA podobné obavy veřejně příliš nekomentovala, pravděpodobně i kvůli snaze zachovat dobré vztahy s ruským partnerem. Už ke konci roku 2024 však bývalý astronaut a někdejší vysoký představitel NASA Bob Cabana připustil, že agentura má vážné pochybnosti o strukturální integritě modulu PrK a připouští možnost katastrofického selhání.
Napětí mezi oběma stranami se podle dostupných informací stupňovalo i během následujícího dne. Ruští kosmonauti údajně zvažovali odstranění nosného prvku konstrukce pomocí pily, což v NASA vyvolalo ještě větší znepokojení. Američtí specialisté se obávali, že takový zásah by mohl výrazně zvýšit pravděpodobnost havárie - a nelze se jim divit.
To vedlo k onomu rozhodnutí NASA přesunout astronauty do bezpečného útočiště v Crew Dragonu, načež ruská strana své plánované kroky přehodnotila. Roskosmos následně od některých zásahů ustoupil a začal provádět další měření a kontroly postižených oblastí.
V následujících dnech pokračovala jednání mezi oběma agenturami. Shodli se na tom, že je nezbytné modul PrK definitivně vyřadit z provozu.
V praxi to znamená, že kosmonauti už nebudou do tohoto prostoru vstupovat ani jej natlakovávat. Dokovací port bude možné nadále využívat pro některé technické operace, například přečerpávání kapalin mezi loděmi a stanicí, ale pro přepravu zásob ani náhodou - tam pak bude nezbytné využívat jiné dokovací uzly.