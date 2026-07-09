Samsung chce poslat datacentra na vodu. Kvůli AI už firmám nestačí pevnina
Datacentra se stala jedním z nejviditelnějších symbolů nástupu umělé inteligence. Potřebují obrovské množství elektřiny, prostor, chlazení a často také vodu. Právě proto se začínají objevovat nápady, které by ještě před pár lety působily jako technická kuriozita. Samsung teď jeden z nich posouvá o krok dál. Jeho loděnice Samsung Heavy Industries chtějí do roku 2028 komerčně spustit plovoucí datacentra.
Podle jihokorejských zdrojů má Samsung Heavy Industries připravovat specializovanou plovoucí platformu, která ponese servery, elektrickou infrastrukturu i podpůrné systémy. První komerční nasazení firma míří na druhé čtvrtletí roku 2028. Společnost navíc počítá s tím, že objednávky bude chtít získávat ještě před samotnou instalací.
Důvod je jednoduchý. Klasická datacentra narážejí na stále větší odpor kvůli spotřebě elektřiny, záběru pozemků a nárokům na chlazení. U velkých projektů navíc často trvá dlouho povolovací řízení. Plovoucí datacentrum by se mohlo části těchto problémů vyhnout. Samsung by využil zkušenosti ze stavby lodí a offshore zařízení, zatímco samotné servery by těžily ze stabilnější teploty vodního prostředí.
Šéf Samsung Heavy Industries Choi Sung-an podle korejských médií označil datacentra na moři za novou příležitost pro loďařský a offshore průmysl. Firma tím jasně naznačuje, že nejde jen o technologický experiment, ale o nový obchodní směr.
Chlazení vodou, elektřina ze břehu a velký problém se solí
První verze plovoucích datacenter Samsungu by se podle dostupných informací neměly spoléhat na vlastní izolovaný energetický systém. Elektřinu mají odebírat hlavně ze sítě na pevnině, zatímco vodní prostředí má pomoci s chlazením. Dřívější koncepty pracovaly také s možností palivových článků na LNG, případně s využitím solární a větrné energie.
Výhoda je zřejmá. Pokud se datacentrum přesune na plovoucí platformu, nemusí zabírat drahé a složitě povolované pozemky. Teoreticky může být také rychleji vyrobeno pomocí stávajících loděnic a průmyslových postupů. To je pro firmy řešící rychlý nástup AI zásadní. Výpočetní kapacita je dnes jednou z nejtvrdších měn technologického byznysu.
Jenže moře není pro servery přátelské prostředí. Samsung bude muset vyřešit vlhkost, zatékání, korozi způsobenou slanou vodou, stabilitu platformy při vlnách a proudech i bezpečný servis. Datacentrum na vodě může vypadat jednoduše na vizualizaci, ale ve skutečnosti jde o velmi složitou kombinaci lodního inženýrství, energetiky, chlazení a IT infrastruktury.
Samsung není sám. Datacentra se stěhují pod vodu i na lodě
Samsung přichází ve chvíli, kdy podobné projekty zkouší i další hráči. Japonská Mitsui O.S.K. Lines spolu s Hitachi oznámila iniciativu na přestavbu použitých lodí na plovoucí datacentra. Cílem je ověřit poptávku, základní technické parametry a provozní model s výhledem na komercializaci po roce 2027.
V Číně už mezitím běží podmořské datacentrum u Šanghaje. Projekt spojený se společností HiCloud Technology má kapacitu 24 MW, využívá mořskou vodu pro chlazení a podporuje mimo jiné AI úlohy, 5G služby a zpracování velkých objemů dat. Microsoft dříve testoval podmořské kapsle v rámci projektu Natick u Skotska a Kalifornie, komerčně v něm ale nepokračoval.