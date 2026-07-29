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Satya Nadella varuje: Firmy, které svěří vše jedné AI, nemusí přežít

Středa, 29 Červenec 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Firmy by neměly svěřit svá data, pracovní postupy ani paměť jedinému poskytovateli umělé inteligence. Podle šéfa Microsoftu Satyi Nadelly by tím mohly postupně předat cizí společnosti i vlastní schopnost přemýšlet.
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Microsoft patří k největším hráčům současného trhu s umělou inteligencí, přesto jeho generální ředitel Satya Nadella varuje před bezvýhradnou závislostí na jednom dodavateli AI. V pořadu Fareed Zakaria GPS na stanici CNN prohlásil, že firma bez kontroly nad daty a informacemi vznikajícími při používání modelů v podstatě předává své myšlení někomu jinému.

Podle Nadelly nestačí pouze vybrat výkonný model a začlenit jej do všech firemních procesů. Podnik si musí ponechat data, zadávané prompty, provozní metadata i paměť, kterou AI při práci využívá. Právě tyto informace mohou být později důležité při trénování vlastního řešení nebo úpravě modelu s otevřeně dostupnými vahami.

„Každá firma, která tuto kontrolu nemá, podle mě nakonec přestane být firmou, protože v podstatě outsourcovala své myšlení,“ uvedl Nadella.

Model se může změnit, firemní znalosti musí zůstat

Nadella doporučuje oddělit samotný jazykový model od nástrojů, které mu předávají firemní data, ukládají kontext a umožňují provádět konkrétní úkoly. Podnik pak může podle potřeby využívat více modelů a pro každou činnost zvolit ten nejvhodnější.

Taková architektura zároveň snižuje riziko, že změna ceny, podmínek nebo dostupnosti jedné služby ochromí celý provoz. K přepínání mezi modely mohou sloužit například takzvané AI gatewaye, které stojí mezi firemní aplikací a poskytovatelem modelu.

Varování se týká také programovacích agentů, jako jsou Claude Code od společnosti Anthropic nebo Codex od OpenAI. Pokud firma spojí své vývojové prostředí, historii projektů a interní postupy s jediným podobným nástrojem, může být pozdější přechod ke konkurenci obtížný a drahý.

Microsoft na této změně sám vydělává

Nadellova slova mají také obchodní rozměr. Microsoft je významným akcionářem OpenAI a investoval rovněž do společnosti Anthropic. Současně prostřednictvím platformy Microsoft Foundry a cloudové služby Azure nabízí infrastrukturu, která podnikům umožňuje řídit přístup k různým modelům z jednoho místa.

Šéf Microsoftu však upozorňuje i na hlubší problém. Poskytovatel AI může prostřednictvím používaných agentů postupně poznat fungování firmy, její pracovní postupy i potřeby zákazníků. Teoreticky mu pak nic nebrání přijít s vlastní konkurenční službou.

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Tagy: 
AI, umělá inteligence, Windows
Zdroje: 

TechCrunch.com

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Lukáš "Francesco" Čihák

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