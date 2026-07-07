Seznamky mají jednoduchý trik, jak zlepšit shody. Nejde o lepší algoritmus
Online seznamky často slibují, že správného partnera najde hlavně algoritmus. Jenže nová studie ukazuje, že problém může být mnohem prostší. Někdy nejde o to, jak přesně systém počítá kompatibilitu, ale kolik lidí se k jednomu profilu vůbec dostane.
Tým vědců ve složení Sabari Rajan Karmegam z George Mason University, Anandasivam Gopal z Nanyang Technological University a Jui Ramaprasad z University of Maryland zkoumal jednu z velkých indických matrimoniálních platforem. Výzkum vyšel v časopise Information Systems Research a zabývá se tím, jak nerovnováha mezi počtem mužů a žen mění chování uživatelů.
V Indii mají podobné platformy trochu jiný význam než běžné západní seznamky. Nejde jen o flirtování nebo krátké známosti. Často se používají při hledání vážného partnera pro manželství a do rozhodování mohou vstupovat i rodiny. O to citlivější je otázka, kdo komu píše a podle čeho se profily vybírají.
Když příliš mnoho zpráv zhorší celý systém
Podle Sabariho Rajana Karmegama bývá poměr mužů a žen na těchto platformách výrazně nevyrovnaný. V některých případech se pohybuje od 60 ku 40 až po extrémních 90 ku 10 ve prospěch mužů. To vede k velmi předvídatelnému chování. Muži posílají velké množství pozvánek a projevů zájmu, protože vědí, že konkurence je obrovská.
Jenže tím vzniká druhý problém. Ženy jsou během krátké doby zahlcené. Ve sledovaném prostředí dostávaly v průměru zhruba čtyřicetkrát více projevů zájmu než muži. Na první pohled by to mohlo vypadat jako výhoda, ale ve skutečnosti to zhoršovalo jejich zkušenost s platformou. Místo smysluplného výběru přišlo únavné třídění desítek až stovek kontaktů.
Karmegam upozorňuje, že ženy mohly být už během prvních dnů po registraci tak zahlcené, že pro ně bylo těžké vůbec pochopit, jak platforma funguje a co jim může nabídnout. Část z nich proto ztrácela zájem, méně se zapojovala a některé mohly službu opustit. Muži na tom přitom také nevydělávali. Posílali více žádostí, ale jejich šance na smysluplnou odpověď se tím nutně nezvyšovala.
Jednoduchá brána místo složitého kouzlení
Autoři studie proto otestovali zásah označovaný jako gender gating. V praxi šlo o omezení viditelnosti ženských profilů pouze pro muže, kteří splňovali určité kulturně přijatelné podmínky. Týkaly se například věku, vzdělání a příjmu. Pokud muž kritéria nesplňoval, profil konkrétní ženy se mu vůbec nezobrazil.
Důležité je, že ženy si mohly výchozí nastavení upravit podle vlastních preferencí. Muži však tato omezení obejít nemohli. Systém tak nesázel na to, že se uživatelé sami začnou chovat ohleduplněji nebo selektivněji. Změnil prostředí, ve kterém se rozhodovali.
Výsledky byly výrazné. Ženy v testované skupině dostaly po zásahu o 6 procent méně projevů zájmu než ženy v kontrolní skupině. To samo o sobě nepůsobí dramaticky, ale kvalita shod se změnila podstatně víc. Efektivita párování se zlepšila o 72 procent. U žen starších 25 let, které ve zkoumaném kontextu spadaly do hlavního věku pro uzavírání manželství, šlo dokonce o zlepšení o 103 procent.
Zajímavý byl i další efekt. Ženy po změně samy posílaly více projevů zájmu. Ve skupině nad 25 let šlo o nárůst o 113 procent. Jinými slovy, když platforma ubrala šum, ženy nemusely tolik času trávit odfiltrováním nerelevantních kontaktů a mohly aktivněji vybírat.
Autoři zároveň zdůrazňují, že shoda v této studii neznamená svatbu. Znamená otevření komunikační linky s vážnějším protějškem. Co se stane dál, už se často odehrává mimo platformu a studie to nesleduje.