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Skončí ChatGPT, jak ho známe? OpenAI začíná sázet spíše na Codex, agenty a firmy

Středa, 10 Červen 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

ChatGPT se má podle Financial Times výrazně změnit. OpenAI chce z oblíbeného chatbota udělat prostředí, které nebude jen odpovídat, ale také programovat, spouštět agenty a pomáhat firmám s konkrétní prací.
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ChatGPT byl pro mnoho lidí první skutečné setkání s umělou inteligencí. Ne v laboratoři, ne v odborném článku, ale normálně v prohlížeči. Člověk napsal otázku a během chvilky dostal odpověď. Právě tím OpenAI v roce 2022 odstartovala vlnu, která změnila technologický svět.

Jenže to, co stačilo na začátku, už dnes nemusí stačit k dalšímu růstu. Podle Financial Times připravuje OpenAI největší proměnu ChatGPT od jeho spuštění. Nejde jen o kosmetickou úpravu webu nebo nové tlačítko v aplikaci. Firma chce ChatGPT posunout od klasického chatování k prostředí, které bude uživatele rovnou navádět k nástrojům pro práci, tvorbu, programování nebo automatizaci úkolů.

Jeden ze zaměstnanců OpenAI to pro Financial Times řekl velmi ostře: „Chat is dead.“ Chat je mrtvý. Ta věta zní přehnaně, ale dobře vystihuje náladu uvnitř části firmy. ChatGPT už nemá být jen místem, kam člověk napíše dotaz a čeká na odpověď. Má se stát rozcestníkem k funkcím, které mají větší hodnotu než samotná konverzace.

Codex ukazuje, kde jsou peníze

Důležitou roli v nové strategii má Codex. Nástroj zaměřený na programování a práci s kódem už podle OpenAI používá více než 5 milionů lidí týdně. Od uvedení desktopové aplikace v únoru se jeho uživatelská základna zvětšila více než šestkrát. To je pro OpenAI podstatná zpráva. U chatu je mnoho lidí zvyklých neplatit. U nástroje, který pomáhá psát software nebo šetří čas vývojářům, se peníze hledají snáz.

OpenAI tak zjevně nechce spoléhat jen na masovou popularitu ChatGPT. Podle Financial Times používají její produkty asi 2 miliony firem a firemní zákazníci se mají podílet zhruba 40 procenty na tržbách. Právě tam se bude rozhodovat, zda se z OpenAI stane nejen technologický fenomén, ale také dlouhodobě výdělečná firma.

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Tagy: 
OpenAI, AI, umělá inteligence
Zdroje: 

ArsTechnica.com

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