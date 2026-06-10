Skončí ChatGPT, jak ho známe? OpenAI začíná sázet spíše na Codex, agenty a firmy
ChatGPT byl pro mnoho lidí první skutečné setkání s umělou inteligencí. Ne v laboratoři, ne v odborném článku, ale normálně v prohlížeči. Člověk napsal otázku a během chvilky dostal odpověď. Právě tím OpenAI v roce 2022 odstartovala vlnu, která změnila technologický svět.
Jenže to, co stačilo na začátku, už dnes nemusí stačit k dalšímu růstu. Podle Financial Times připravuje OpenAI největší proměnu ChatGPT od jeho spuštění. Nejde jen o kosmetickou úpravu webu nebo nové tlačítko v aplikaci. Firma chce ChatGPT posunout od klasického chatování k prostředí, které bude uživatele rovnou navádět k nástrojům pro práci, tvorbu, programování nebo automatizaci úkolů.
Jeden ze zaměstnanců OpenAI to pro Financial Times řekl velmi ostře: „Chat is dead.“ Chat je mrtvý. Ta věta zní přehnaně, ale dobře vystihuje náladu uvnitř části firmy. ChatGPT už nemá být jen místem, kam člověk napíše dotaz a čeká na odpověď. Má se stát rozcestníkem k funkcím, které mají větší hodnotu než samotná konverzace.
Codex ukazuje, kde jsou peníze
Důležitou roli v nové strategii má Codex. Nástroj zaměřený na programování a práci s kódem už podle OpenAI používá více než 5 milionů lidí týdně. Od uvedení desktopové aplikace v únoru se jeho uživatelská základna zvětšila více než šestkrát. To je pro OpenAI podstatná zpráva. U chatu je mnoho lidí zvyklých neplatit. U nástroje, který pomáhá psát software nebo šetří čas vývojářům, se peníze hledají snáz.
OpenAI tak zjevně nechce spoléhat jen na masovou popularitu ChatGPT. Podle Financial Times používají její produkty asi 2 miliony firem a firemní zákazníci se mají podílet zhruba 40 procenty na tržbách. Právě tam se bude rozhodovat, zda se z OpenAI stane nejen technologický fenomén, ale také dlouhodobě výdělečná firma.