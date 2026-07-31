Sony má v rukou trumf jménem GTA 6. Přesto nemá vyhráno v otázce drahých čipů
Vydavatel hry, společnost Take-Two Interactive, plánuje vydat Grand Theft Auto 6 dne 19. listopadu. Sony a Take-Two přitom spolupracují už řadu let a PlayStation bývá často hlavní platforma, na které si hráči nové díly série GTA pořizují.
Podle zakladatele konzultační společnosti Kantan Games Serkana Tota bude většina nových zákazníků při výběru konzole sahat právě po PlayStationu 5. PlayStation má v současnosti na trhu výrazně silnější pozici než konkurenční Xbox od Microsoftu, jehož herní divize v posledních letech ustupuje z přímého souboje o dominantní postavení.
Sony uvedlo PS5 na trh už v roce 2020. Krátce po zahájení prodeje se firma musela vypořádat s komplikacemi způsobenými pandemií covidu-19, která narušila dodavatelské řetězce a vedla k nedostatku konzolí. V poslední době však výrobce řeší jiný problém. Prudký rozvoj jazykových modelů zvýšil poptávku po paměťových čipech, což se promítlo do jejich výrazného zdražení. Sony proto během posledních let několikrát zvýšilo cenu PlayStationu 5.
Firma sice uvedla, že má pro aktuální finanční rok dostatek paměťových čipů zajištěných, zároveň ale očekává, že jejich ceny zůstanou vysoké i v příštím roce. Tyto obavy investorů z rostoucích nákladů a dopadu investic do AI na zábavní divizi Sony se v posledních měsících negativně odrážely také ve vývoji ceny firemních akcií.
Analytik společnosti Ampere Analysis Piers Harding-Rolls očekává, že vydání GTA 6 zpomalí pokles prodejů hardwaru PlayStationu 5 a zároveň podpoří růst příjmů z prodeje her. Předchozí díl série, Grand Theft Auto 5, se od svého uvedení v roce 2013 prodal v téměř 230 milionech kopií a patří mezi nejprodávanější videohry všech dob.
Pokračování mělo původně dorazit už v minulém roce, Take-Two však jeho vydání dvakrát odložilo. Podle Harding-Rollse by Sony samozřejmě uvítalo, kdyby hra vyšla dříve - v době, kdy byl PlayStation 5 stále v období nejrychlejšího růstu. Nyní už se konzole nachází v pozdější fázi svého životního cyklu, kdy prodeje přirozeně zpomalují.
Další komplikací je také cena samotné konzole. Po několika zdraženích se PlayStation 5 prodává za vyšší částku, než by podle analytiků bylo ideální přesně v době příchodu tak významného herního titulu. Ani samotná hra nebude levná. Základní digitální edice GTA 6 pro PlayStation 5 bude stát 79,99 dolaru a fyzická verze na disku se nebude prodávat - zřejmě, aby to byl symbol onoho pohřbívání fyzických kopií her, kterého jsme a budeme svědky v následujících letech.
Jak víme z minulého článku, toto rozhodnutí Sony vyvolává mezi hráči živou debatu. Mnozí totiž stále dávají přednost fyzickým kopiím her, které mohou sbírat nebo později prodat.
Dělali jsme na to anketu, zde jsou výsledky:
Je podle vás správné, že dojde k ukončení fyzických kopií her od roku 2028?
Jedním z těchto hráčů, kterým se to nelíbí, je Albertus Andaru Hutama z indonéské Jakarty. Podle něj je škoda, že při tak vysoké ceně nebude možné koupit GTA 6 na disku. Přesto dodává, že ani opakované odklady vydání jeho nadšení z očekávané hry nijak nesnížily.
Sony zveřejní výsledky hospodaření za první čtvrtletí tento pátek a investoři budou mimo jiné sledovat vývoj nákladů na výrobu konzolí. Analytik společnosti CLSA Amit Garg upozorňuje, že pokud by současné ceny paměťových čipů přetrvávaly i u budoucích kontraktů, mohla by Sony prodávat PlayStation 5 se značnou ztrátou.
Podle něj proto existuje možnost, že firma v příštím roce záměrně omezí výrobu konzolí a počká, až ceny pamětí opět klesnou. Budoucí vývoj je však mezi odborníky předmětem diskusí a podobné problémy mohou Sony potkat také při vývoji PS6.
Řada analytiků očekává, že nová generace konzole dorazí nejdříve koncem roku 2028. Serkan Toto se domnívá, že PlayStation 6 by mohl být buď plně přenosným zařízením, nebo alespoň nabídnout výrazně silnější propojení s handheldovým hraním. Podle Amita Garga však bude nová konzole pravděpodobně muset stát více než současný model, což by nepochybně negativně ovlivnilo její prodeje.