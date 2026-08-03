Sony vyslyšelo kritiku hráčů, svůj plán na konec disků ale měnit nehodlá
Sony se nevzdává plánu ukončit výrobu fyzických disků pro nové hry vydávané na konzole PlayStation. Změna začne platit v lednu 2028 a podle vedení společnosti je reakcí na rostoucí převahu digitální distribuce. Kritika hráčů, sběratelů ani zastánců uchovávání videoher zatím postoj japonské firmy nezměnila.
Rozhodnutí oznámil 1. července na oficiálním blogu PlayStation Sid Shuman, senior director komunikace obsahu ve společnosti Sony Interactive Entertainment. Od ledna 2028 budou nově vydávané hry dostupné prostřednictvím PlayStation Store nebo u obchodníků pouze v digitální podobě. Zákazníci tak mohou v kamenném obchodě koupit například kód ke stažení, nikoliv samotný herní disk.
Změna se netýká her vydaných před stanoveným termínem. Sony může fyzické kopie starších titulů vyrábět a doplňovat do prodeje i nadále. Neznamená to tedy, že by v lednu 2028 ze dne na den přestaly existovat všechny hry na discích nebo že by současné konzole ztratily schopnost je přehrávat.
Sony chápe emoce hráčů, plán ale nemění
K tématu se během prezentace finančních výsledků za první čtvrtletí fiskálního roku 2026 vyjádřila také finanční ředitelka Sony Group Lin Tao. Za hlavní důvod označila pokračující digitalizaci obsahu, která se podle ní netýká pouze PlayStationu, ale celého zábavního průmyslu.
Tao zároveň připustila, že hry jsou pro mnoho lidí spojené se vzpomínkami a že fyzické edice mají kromě praktické také citovou hodnotu. Sony chce proto změnu zavádět opatrně a hledat způsob, jak s hráči komunikovat v prostředí, které firma označuje jako budoucí digitální ekosystém. Z jejího vyjádření ale nevyplynulo, že by společnost zvažovala zrušení nebo odložení svého rozhodnutí.
Postoj Sony podporují také hospodářské výsledky herní divize. Games and Network Services zaznamenala meziroční zvýšení provozního zisku o 37 procent. Digitální prodej přitom firmám přináší větší kontrolu nad distribucí, omezuje výrobu a přepravu fyzických kopií a zmenšuje prostor pro obchodování s použitými hrami.
Protest se přesune i mimo internetové diskuze
Odpůrci změny upozorňují především na ztrátu možnosti hry půjčovat, prodávat nebo kupovat z druhé ruky. Disk lze navíc uchovat i v případě, že titul zmizí z digitálního obchodu. U digitální verze je dlouhodobý přístup více závislý na účtu uživatele, licenčních podmínkách a fungování serverů provozovatele platformy.
Petice nazvaná Don’t Kill the Disc získala během července více než 350 tisíc podpisů. Skupina Does It Play?, která se věnuje uchovávání fyzických her, zároveň podpořila protest označovaný jako PSBlackout. Jeho účastníci se mají od 23. do 30. srpna 2026 odhlásit ze služby PlayStation Network, nehrát online a nenakupovat v obchodě PlayStation Store.