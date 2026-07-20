Stačí si představit pohyb. Nová technologie převádí myšlenky na povely robotovi
Lidský mozek se stává dalším ovladačem. Vedle klávesnice, joysticku nebo hlasových příkazů přibývá technologie, která dokáže interpretovat elektrickou aktivitu mozku a převést ji na pohyb robota. Právě takovou novinku představila čínská společnost BrainCo na konferenci World Artificial Intelligence Conference (WAIC) v Šanghaji.
Firma zde poprvé ukázala platformu Brain-Controlled Robot AI Platform. Nejde o implantát ani chirurgický zákrok. Operátor si nasadí EEG náhlavní soupravu, která pomocí elektrod snímá elektrické signály vznikající při činnosti mozku. Tyto signály následně analyzují modely umělé inteligence, které je převádějí na konkrétní příkazy pro robota.
Mozek nečte myšlenky. Učí se rozpoznávat záměr
Přestože může technologie na první pohled připomínat čtení myšlenek, její princip je výrazně střízlivější. Systém nerozumí tomu, na co člověk myslí. Učí se rozpoznávat konkrétní vzory mozkové aktivity, které vznikají ve chvíli, kdy si uživatel představuje určitý pohyb nebo činnost.
Pokud je například systém natrénovaný na uchopení předmětu, dokáže po rozpoznání odpovídajícího vzorce vyslat příkaz robotické paži, aby zvedla hrnek nebo jiný objekt. Každý podobný úkon ale vyžaduje rozsáhlé trénování a velké množství dat.
Právě data jsou podle BrainCo jedním z hlavních důvodů, proč se vývoj humanoidních robotů neposouvá ještě rychleji. Každé použití platformy vytváří nové záznamy mozkové aktivity, které mohou pomoci zpřesňovat algoritmy. Firma věří, že tímto způsobem vznikne databáze, která urychlí vývoj budoucích robotických systémů.
Podle Nyxe Hea, partnera a senior viceprezidenta společnosti BrainCo, se roboti během posledních let výrazně zdokonalili v samostatném vykonávání úkolů. Dalším krokem ale není vyšší síla nebo rychlost, nýbrž lepší porozumění lidskému záměru. V tom má podle něj podobné rozhraní sehrát zásadní roli.
BrainCo není jedinou firmou, která se propojením lidského mozku a počítačů zabývá. Ve Spojených státech vyvíjí mozková rozhraní například Neuralink Elona Muska nebo společnost Synchron. Jejich přístup je ale odlišný. Zaměřují se především na implantáty vkládané přímo do mozku, zatímco BrainCo sází na neinvazivní EEG technologii, kterou lze používat bez operace.