Stará Mafia II dostala nečekaný upgrade. Karty od AMD nově zvládnou PhysX
Mafia II, Batman: Arkham Asylum nebo Metro 2033 patří mezi hry, které si řada hráčů pamatuje nejen kvůli atmosféře, ale i kvůli efektům Nvidia PhysX. Létající úlomky, kouř, látky nebo částicové efekty byly svého času ukázkou toho, proč měla dedikovaná fyzika ve hrách působit jako budoucnost. Jenže pro majitele grafik AMD to byla dlouhé roky spíš připomínka uzavřeného ekosystému.
To se teď začíná měnit. Vývojář Andrez Janik, známý také jako Vosen, vydal novou verzi projektu ZLUDA 6. Jde o open-source nástroj, který umožňuje spouštět část CUDA kódu mimo grafiky Nvidia. Nejnovější vydání přidává ranou podporu 32bitového PhysX, tedy právě technologie, na které stavěla řada starších PC her z konce nultých a začátku desátých let.
Podpora zatím není hotová a autor ji sám označuje za pre-alpha stav. Přesto už první výsledky ukazují, proč to mezi fanoušky starších her vzbudilo pozornost. V benchmarku Mafie II z roku 2010 se na sestavě s procesorem Ryzen 9 9950X3D a grafikou Radeon RX 9070 XT při zapnutém PhysX zvýšil výkon z 26,2 FPS bez ZLUDA na 80,2 FPS se ZLUDA. To je více než trojnásobný rozdíl a hlavně posun z nepříjemně trhaného hraní do oblasti, která už působí použitelně.
Mafia II jako první ukázka, ne hotový zázrak
Důležité je držet očekávání při zemi. ZLUDA zatím neznamená, že každá stará PhysX hra poběží na Radeonu bez problémů. Vývojář upozorňuje, že některé simulace tekutin mohou chybovat a že načítání ZLUDA do her ze Steamu zatím není pohodlné. Jinými slovy, jde spíš o technickou ukázku s velkým potenciálem než o řešení pro běžného hráče na dvě kliknutí.
Přesto je to zajímavý moment. PhysX vznikl ještě pod firmou Ageia, Nvidia technologii později koupila a spojila ji se svými GeForce kartami. Ve hrách pak GPU PhysX fungoval jako lákadlo pro majitele Nvidie, zatímco na ostatním hardwaru se efekty často počítaly pomaleji, nebo byly omezené. ZLUDA se nyní pokouší část této bariéry obejít a dostat staré efekty i tam, kde s nimi původně nikdo nepočítal.
Pro hráče to může mít praktický dopad. Ceny hardwaru jsou stále citlivé téma a návrat ke starším hrám dává smysl hlavně tehdy, když je není nutné hrát v horší podobě jen kvůli jiné značce grafiky. Pokud se podpora rozšíří i mimo Mafii II, mohou z toho těžit tituly jako Batman: Arkham Asylum, Metro 2033 nebo další hry, které stavěly na 32bitovém PhysX.
Má to ale jeden nepříjemný háček. ZLUDA přišla o přímé komerční financování. Projekt už dříve podporovalo AMD, později se objevil další sponzor, jenže ani ten nyní ve financování nepokračuje. Janik tak vývoj vrací spíš do režimu víkendového projektu. To neznamená konec, ale znamená to pomalejší tempo a méně jistoty.