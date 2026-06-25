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SteamOS dospívá na desktop. Valve chce, aby si hráči sami stavěli Steam Machine

Čtvrtek, 25 Červen 2026 - 05:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky, Hry

Zdroj: Shutterstock

Valve posouvá SteamOS z kapesního Steam Decku směrem k běžným herním počítačům. Nová verze systému zlepšuje podporu desktopového hardwaru a hráči už otevřeně mluví o odchodu od Windows 11.
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Valve znovu otevírá téma, které ještě před pár lety znělo spíš jako sen linuxových nadšenců než reálná alternativa pro běžné hráče. SteamOS se má dostat dál než jen na Steam Deck a nová verze systému ukazuje, že firma nechce zůstat u kapesní konzole. Cíl je mnohem širší. Udělat z herního Linuxu prostředí, které zvládne i klasický počítač v obýváku nebo vlastní sestavu ve stylu Steam Machine.

Důležité je, že nejde jen o marketingovou větu. Pierre-Loup Griffais z Valve potvrdil, že tým pracuje na tom, aby byl SteamOS lépe použitelný na desktopovém hardwaru. Zmínil také úzkou spolupráci s Nvidií, což je pro hráče zásadní zpráva. Právě grafiky Nvidia byly dlouho jedním z největších praktických problémů, pokud chtěl někdo brát SteamOS jako skutečnou náhradu Windows.

SteamOS už míří mimo Steam Deck

SteamOS 3.8.10 přináší několik změn, které dávají smysl právě v širším desktopovém kontextu. Systém přešel na novější základ, používá KDE Plasma 6.4 a v desktopovém režimu nasazuje Wayland jako výchozí prostředí. To není drobnost pro pár techniků v diskusi. Wayland řeší moderní práci s obrazem, více monitory, škálování, HDR i variabilní obnovovací frekvenci.

Valve zároveň zlepšuje kompatibilitu s novějšími platformami Intel a AMD. Právě to je důležité pro domácí herní počítače, protože Steam Deck stojí na jasně daném hardwaru, zatímco běžné PC je směs procesorů, grafik, řadičů, disků a monitorů. Aby SteamOS uspěl mimo vlastní zařízení Valve, musí zvládnout mnohem chaotičtější svět klasických sestav.

Zatím to neznamená, že si každý hráč může zítra bez starostí smazat Windows. Podpora Nvidie ještě není hotová a Griffais sám naznačil, že plný výsledek nelze čekat hned. Problémem zůstávají také některé hry s anti-cheat ochranou, kde Linux stále naráží na rozhodnutí vývojářů a provozovatelů online služeb. Přesto je vidět posun. Nejde už jen o otázku, jestli Linux umí spustit hry. Čím dál víc jde o to, zda dokáže nabídnout pohodlnější herní prostředí než Windows.

Microsoft má důvod zpozornět

Windows 11 zůstává mezi hráči dominantní. Má obrovskou výhodu v kompatibilitě, ovladačích, podpoře výrobců a zvyku uživatelů. Jenže zároveň se kolem něj hromadí únava. Část hráčů kritizuje vynucené účty Microsoftu, reklamu v systému, aktualizace, telemetrii i celkový pocit, že operační systém stále méně slouží jen jako nenápadný základ pro hry.

Tady Valve útočí na citlivé místo. SteamOS může nabídnout jednodušší herní rozhraní, přímé napojení na knihovnu Steamu, shader precompilation a prostředí, které se po zapnutí chová víc jako konzole než jako kancelářský počítač. Pro uživatele, který chce hrát na televizi s ovladačem, je to mnohem přirozenější směr než klasická plocha Windows.

Zajímavé jsou i reakce hráčů na Redditu. Někteří už píší, že chtějí SteamOS vyzkoušet na hlavním disku a nenechat se znovu stáhnout zpět k Windows. Jiní čekají hlavně na lepší podporu Nvidia karet. Tyto komentáře samy o sobě trh nezmění, ale dobře ukazují náladu části komunity. Windows už pro ně není samozřejmá volba. Je to jen systém, který zatím drží výhodu setrvačností.

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Tagy: 
SteamOS, Windows, hry
Zdroje: 

TechRadar.com

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