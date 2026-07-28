Stovky majitelů odhalily, který 4K Blu-ray přehrávač vydrží nejdéle
Když si člověk vybírá nový 4K Blu-ray přehrávač, většinou narazí na testy zaměřené na kvalitu obrazu, podporované formáty nebo rychlost načítání disků. Jenže málokterá recenze dokáže odpovědět na otázku, jak bude zařízení fungovat po dvou nebo třech letech běžného používání. Odpověď tentokrát nabídli samotní majitelé.
Na Redditu se objevil rozsáhlý průzkum, který připravil uživatel vystupující pod přezdívkou requieminadream. Odpovědi sbíral nejen v komunitách věnovaných domácím kinům a Blu-ray diskům, ale také na fórech AVS Forum nebo Blu-ray.com. Celkem se zapojilo bezmála 400 lidí, kteří popsali své dlouhodobé zkušenosti s konkrétními modely.
Panasonic potvrzuje dobrou pověst
Nejčastěji se v anketě objevoval Panasonic DP-UB820. Tento model používalo přes 43 procent respondentů a zároveň patřil mezi nejspolehlivější. Jen malé procento majitelů uvedlo vážnější nebo opakující se problémy a většina popisovala bezproblémový provoz i po několika letech.
Zajímavý byl také průběh případných poruch. Pokud se u přehrávače Panasonic nějaká závada objevila, stalo se to většinou poměrně brzy po koupi. Kusy, které fungovaly bez problémů od začátku, podle zkušeností uživatelů obvykle spolehlivě sloužily i v dalších letech.
Velmi dobře dopadl také špičkový Panasonic DP-UB9000, který měl vůbec nejnižší podíl hlášených závad. Jeho výsledky ale mohou částečně zkreslovat menší počet respondentů, protože jde o výrazně dražší zařízení.
Sony trápí problém známý už řadu let
Úplně jiný obrázek nabídly odpovědi majitelů modelu Sony UBP-X700. Přestože jde o jeden z nejprodávanějších 4K Blu-ray přehrávačů, více než tři čtvrtiny respondentů uvedly, že se během používání setkaly s nějakým problémem. Přibližně každý čtvrtý pak popsal závady, které se opakovaly nebo výrazně komplikovaly používání.
Nejčastější výtkou bylo zamrzání při přehrávání některých 100GB Ultra HD Blu-ray disků. Tento problém se objevuje při přechodu na třetí datovou vrstvu disku a mezi majiteli přehrávače Sony se o něm diskutuje už několik let.
Průzkum zároveň ukázal zajímavý rozdíl mezi oběma výrobci. U přehrávačů Sony podle zkušeností uživatelů přibývalo problémů s rostoucím stářím zařízení. Panasonic naopak vykazoval opačný trend. Pokud přehrávač bez potíží zvládl první měsíce provozu, býval podle majitelů spolehlivý i v dalších letech.
Do ankety se dostaly také herní konzole, které umí přehrávat 4K Blu-ray disky. Velmi dobré hodnocení získala PlayStation 5, jejíž majitelé uváděli vyšší spokojenost než uživatelé konzolí Xbox. V jejich případě už ale byly vzorky respondentů menší, takže výsledky je potřeba brát s určitou rezervou.