Tablet ve dvou letech, mobil v osmi. Dětské limity na obrazovky tvrdě narazily
Když se řekne dětský mobil, většina rodičů si představí hlavně telefon v ruce školáka nebo teenagera, který sjíždí TikTok, hraje hry nebo si píše se spolužáky. Jenže obrazovky vstupují do života dětí mnohem dřív. Často ještě předtím, než umí pořádně mluvit. Tablet v kočárku, pohádka při jídle, telefon v čekárně u lékaře nebo krátké video před spaním. Všechno to vypadá jako drobnost. Jenže z drobností se velmi rychle skládají hodiny.
Světová zdravotnická organizace zveřejnila 24. dubna 2019 doporučení pro děti do pěti let, které je v tomto směru poměrně nekompromisní. Kojenci do jednoho roku by podle WHO neměli mít sedavý čas u obrazovky vůbec. U jednoletých dětí se obrazovky také nedoporučují. U dvouletých a dětí ve věku tři až čtyři roky má být sedavý čas u obrazovky maximálně jedna hodina denně, přičemž méně je podle WHO lepší. Nejde přitom jen o mobil. Počítá se televize, tablet, počítač, videa i hry.
American Academy of Pediatrics už 21. října 2016 představila doporučení, která se u malých dětí pohybují v podobném duchu. U dětí mladších 18 měsíců doporučuje vyhýbat se digitálním médiím s výjimkou videohovorů. U věku 18 až 24 měsíců radí rodičům vybírat jen kvalitní obsah a sledovat ho společně s dítětem. U dětí od dvou do pěti let mluví o zhruba jedné hodině denně kvalitního programu, ideálně s rodičem, který dítěti pomáhá chápat, co vidí. V roce 2025 však AAP zároveň připomněla důležitou věc. U starších dětí a teenagerů neexistuje jedno univerzální číslo, které by bezpečně platilo pro všechny. Důležitý je obsah, denní režim, spánek, pohyb, škola i to, zda mobil dítěti vytlačuje normální život.
Limity nejsou nové. Nové je to, jak moc je ignorujeme
Na papíře to zní jednoduše. Malé děti ideálně bez obrazovek, předškoláci maximálně hodinu denně, školáci a teenageři s jasnými pravidly a hlídaným režimem. V běžném životě to ale často nevydrží ani do oběda. Telefon funguje jako rychlé řešení únavy, pláče, nudy i rodičovského vyčerpání. A právě v tom je problém. Ne proto, že by každá pohádka znamenala katastrofu, ale proto, že obrazovka se z výjimky stala běžnou součástí dne.
Data to ukazují poměrně tvrdě. Meta-analýza publikovaná v roce 2022 v JAMA Pediatrics pracovala s 63 studiemi a 95 vzorky zahrnujícími celkem 89 163 dětí ve věku do pěti let. Výsledek byl nepříjemný. U dětí mladších dvou let splňovalo doporučení nulového času u obrazovky jen 24,7 procenta dětí. Jinak řečeno, většina batolat už nějaký čas před obrazovkou tráví, a to navzdory doporučením, která mluví jasně.
Podobný obraz nabízí i novější data Common Sense Media z roku 2025. U dětí ve věku do osmi let vyšla průměrná denní doba u obrazovek přibližně na dvě a půl hodiny. Zpráva zároveň upozornila, že 40 procent dvouletých dětí má vlastní tablet a téměř každé čtvrté dítě má ve věku osmi let vlastní mobilní telefon. To je číslo, které ještě před pár lety působilo přehnaně, dnes ale přesně vystihuje posun v rodinách. Dítě už se k obrazovce nedostává jen přes televizi v obýváku. Nosí ji v ruce.
Český kontext je neméně zajímavý
Studie zveřejněná v roce 2024 v časopise Central European Journal of Public Health sledovala děti v 1. až 3. třídě v Česku, na Slovensku a ve Finsku. Pod článkem jsou podepsáni Kateřina Lukavská, Michal Božík, Niko Männikkö, Ondřej Hrabec, Michaela Slussareff, Jaroslav Vacek, Martina Píšová a Roman Gabrhelík. Výzkum probíhal mezi dubnem a červnem 2021 a zahrnul 1 915 rodičů nebo pečujících osob. Průměrný volnočasový čas u obrazovek vyšel na 3,5 hodiny denně. Osmdesát procent dětí překročilo hranici dvou hodin denně, která se dlouho používala jako varovná mez.
Tohle už není drobná odchylka od ideálu. To je nový normál, který se s doporučeními odborníků míjí o celé hodiny. A není to jen vina rodičů. Dnešní digitální prostředí je postavené tak, aby dítě udrželo co nejdéle. Krátká videa pokračují automaticky, hry odměňují návrat, sociální sítě pracují s notifikacemi a algoritmy se rychle učí, co dítě zaujme. Když se k tomu přidá únava rodičů, domácí povinnosti a tlak školy na digitální nástroje, jednoduché rady typu „prostě mu to nedávejte“ přestávají stačit.
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Největší problém není jen počet minut
Debata o mobilech u dětí se často zjednodušuje na otázku, kolik hodin je ještě v pořádku. Jenže odborníci stále častěji upozorňují, že samotný počet minut nestačí. Jiný dopad má videohovor s babičkou, jiný společně sledovaná naučná pohádka a úplně jiný nekonečné přepínání krátkých videí před spaním. Stejná hodina může být v jednom případě relativně neškodná a v jiném případě velmi problematická.
AAP proto u starších dětí mluví spíš o rodinném mediálním plánu než o jednom univerzálním limitu. Smysl dává sledovat, zda obrazovky nenahrazují spánek, pohyb, školní přípravu, čtení, osobní kontakt a obyčejnou nudu. Právě nuda je přitom pro děti důležitější, než se může zdát. Z nudy vzniká hra, fantazie, stavění bunkrů, kreslení, pohyb venku i schopnost vymyslet si vlastní zábavu bez okamžité stimulace.
Velkým rizikem je večerní používání mobilu. Interdisciplinary Research Team on Internet and Society při Masarykově univerzitě zveřejnil v roce 2023 zprávu o používání chytrých telefonů u českých adolescentů. Tým, v němž působili Jana Blahošová, Monika Lebedíková, Michal Tancoš, Jakub Plhák, David Šmahel, Steriani Elavsky, Michal Tkaczyk a Ondřej Sotolář, pracoval s objektivními daty z telefonů. Teenageři ve sledované skupině používali chytrý telefon v průměru 4 hodiny a 11 minut denně a obrazovku zapnuli průměrně 78krát za den. Nejvíce času zabrala sociální média, konkrétně v průměru 74 minut denně. Nejčastěji šlo o Instagram, TikTok a další sítě.
Zpráva upozornila také na večerní používání mezi šestou a jedenáctou hodinou večer. To je citlivá část dne, protože spánek u dospívajících přímo souvisí s učením, náladou, soustředěním i psychickou odolností. David Šmahel ve zprávě připomíná, že doporučená délka spánku pro tuto věkovou skupinu je 8 až 10 hodin. Pokud telefon zůstává v posteli, dítě často neusíná ve chvíli, kdy zhasne světlo. Ještě kontroluje zprávy, videa, hry nebo sociální sítě.
Právě tady bývá nejlepší začít. Ne zákazem všeho, ale pravidlem, že mobil v noci nepatří do dětského pokoje. Že u jídla se nejí s telefonem. Že malé dítě nedostává obrazovku automaticky při každém čekání. Že rodič nastavuje pravidla dřív, než se z mobilu stane nevyjednatelná součást každého dne.
Důležité je také přiznat si, že děti kopírují dospělé. Pokud rodič drží telefon u večeře, v autě, na hřišti i při rozhovoru, těžko může dítěti vysvětlovat, že mobil je jen výjimečná věc. Limity pro děti proto nezačínají v nastavení rodičovské kontroly, ale v běžném chování celé domácnosti.
Mobily a tablety z dětského života nezmizí. Nejde o to vytvořit svět bez technologií. Takový svět už neexistuje. Smysl má spíš vrátit obrazovky na místo, kam patří. Mají být nástrojem, ne hlavní náplní dne. U malých dětí co nejméně, u předškoláků krátce a s rodičem, u školáků s jasnými pravidly a u teenagerů s otevřenou debatou o spánku, sociálních sítích, hrách a soustředění.
Nejtěžší na tom všem je, že doporučení známe. Jen je málokdy opravdu dodržujeme. A právě v tom je celá pointa. Děti nepotřebují dokonale digitálně čistou domácnost. Potřebují dospělé, kteří si všimnou, kdy už obrazovka neslouží dítěti, ale dítě slouží obrazovce.