Tchaj-wan rozkrývá pašování čipů do Číny. Vyšetřování zasáhlo i Nvidii
Tchajwanští vyšetřovatelé rozšířili případ údajného pašování výkonných serverů pro umělou inteligenci do Číny. Keelungská okresní prokuratura oznámila, že zadržela muže s příjmením Chang, kterého podezírá z účasti na zakrývání skutečného cíle dodávek. Podle agentury Bloomberg pracuje pro společnost Nvidia.
Prokuratura jeho zaměstnavatele ve svém oficiálním prohlášení nejmenovala. Potvrdila však, že vyšetřovatelé 24. července prohledali jeho bydliště i pracoviště a následně jej předvolali k výslechu. Podezření se týká zapisování nepravdivých údajů do obchodních dokumentů, které mohly pomoci skrýt pohyb citlivého hardwaru před úřady.
Po výslechu dospěl žalobce k závěru, že existuje silné podezření ze spáchání trestného činu. Úřady zároveň upozornily na riziko útěku, ničení důkazů nebo domlouvání výpovědí s dalšími podezřelými a svědky. Muž proto zůstal ve vazbě. Obvinění nebyla pravomocně prokázána.
Vyšetřování začalo u serverů Supermicro
Případ se týká výkonných AI serverů vyráběných americkou společností Super Micro Computer, známou také jako Supermicro. Tyto systémy využívají špičkové grafické akcelerátory Nvidia, jejichž vývoz do Číny podléhá americkým omezením.
Podle tchajwanské prokuratury měli podezřelí vědět, že servery nelze legálně dodávat zákazníkům v pevninské Číně, Hongkongu a Macau. Přesto měli prostřednictvím falešných dokumentů a dalších společností zakrývat jejich skutečné určení.
První vlna zásahů proběhla už v květnu 2026. Vyšetřovatelé tehdy prohledali dvanáct míst a zadrželi tři osoby. V červnu následovala další série razií, při které bylo předvoláno šest lidí. Mezi prověřovanými byli také pracovníci tchajwanské pobočky Supermicro.
Samotná společnost uvedla, že s úřady spolupracuje a nelegální přesměrovávání jejích produktů odmítá. Zdůraznila také, že podle dosavadních informací není jako firma přímým cílem vyšetřování.
Nvidia tvrdí, že podezřelé dodávky kontroluje
Nvidia v reakci na nejnovější vývoj uvedla, že pašování jejích produktů nepovažuje za životaschopný způsob, jak dlouhodobě získávat výkonné čipy. Firma podle svého vyjádření prodává především známým výrobcům a obchodním partnerům, kteří musí dodržovat americká exportní pravidla.
Společnost také upozornila, že i menší zásilky procházejí kontrolami na několika úrovních. Nelegálně přesměrované produkty by navíc podle Nvidie neměly přístup k běžné technické podpoře, servisu ani aktualizacím.
Americké úřady omezují vývoz nejvýkonnějších AI akcelerátorů do Číny kvůli obavám, že by mohly být využity při vývoji pokročilých modelů nebo vojenských systémů. Rostoucí výkon čipů současně zvyšuje jejich cenu na černém trhu a vytváří prostor pro překupníky, kteří se snaží využívat prostředníky, falešné koncové zákazníky a tranzit přes další státy.