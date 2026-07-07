Trumpův slavný memecoin spadl o 98 %. Statisíce lidí prodělaly miliardy dolarů
Memecoin $TRUMP se z politického symbolu nové americké kryptománie změnil v jeden z nejviditelnějších příkladů toho, jak rychle se může nadšení na trhu digitálních tokenů proměnit ve ztrátu. Podle analýzy kryptoměnové analytické společnosti Nansen, na kterou upozornil deník The New York Times a následně TechCrunch, bylo ke konci června ve ztrátě 988 905 účtů, které token nakoupily. Dohromady přišly o 3,8 miliardy dolarů.
Nejde o odhad založený na průzkumu mezi investory. Nansen vychází z transakcí viditelných na blockchainu, z veřejných pohybů mezi kryptoměnovými peněženkami. Podle analýzy tak na $TRUMP prodělali přibližně dva ze tří kupujících.
Pád je o to výraznější, že token měl krátce po svém uvedení mimořádně silný nástup. Donald Trump jej oznámil tři dny před svou inaugurací v lednu 2025. V době největšího zájmu se $TRUMP obchodoval za 75,35 dolaru. V neděli už se podle údajů citovaných TechCrunchem pohyboval kolem 1,69 dolaru, tedy téměř o 98 procent níže.
Prezidentovy příjmy a otázka regulace
Zatímco většina kupujících skončila podle analýzy ve ztrátě, Trumpovy vlastní příjmy z kryptoměnového byznysu jsou mimořádné. Reuters s odkazem na jeho finanční přiznání za rok 2025 uvedl, že prezident vykázal více než 1,4 miliardy dolarů z kryptoměnových aktivit. Z toho 635 milionů dolarů mělo připadnout na příjmy spojené s Trumpovým memecoinem.
Další velkou část tvořila společnost World Liberty Financial, kterou Trump spoluzaložil se svými syny. I její token $WLFI podle dostupných údajů výrazně ztratil na hodnotě. Reuters už dříve popsal, že Trumpova rodina měla u kryptoprojektů mimořádně výhodnou pozici, protože mohla vydělávat hlavně na prodeji tokenů a licenčních příjmech, zatímco riziko tržního propadu nesli zejména kupující.
Celý případ má i politický rozměr. Americká Komise pro cenné papíry a burzy v únoru 2025 uvedla, že typické memecoiny nepovažuje za cenné papíry. Podle stanoviska SEC jsou podobné tokeny spíše spekulativními digitálními předměty, jejichž hodnota stojí hlavně na poptávce, náladě trhu a internetové komunitě. Kupující tak nemají stejnou ochranu jako investoři do regulovaných cenných papírů.