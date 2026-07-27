Ukrajina představila vlastní vojenskou AI. Prý zkrátí plánování útoků na minuty
Ukrajina pokračuje ve vývoji technologií pro moderní vedení války. Nejnovějším přírůstkem je inteligentní informační systém Marichka, který vyvinul Centrální výzkumný ústav Ozbrojených sil Ukrajiny. Jeho úkolem není řídit vojáky ani samostatně rozhodovat o bojových operacích. Má pomoci velitelům rychleji analyzovat situaci na bojišti a připravit několik možných variant dalšího postupu.
Podle šéfa institutu plukovníka Jurije Kljata dnes velitelé brigád nebo pluků běžně potřebují šest až dvanáct hodin, aby vyhodnotili přibližně dvacet různých dokumentů, porovnali síly obou stran a připravili rozhodnutí. Marichka má stejný proces zkrátit na několik minut. Systém přitom průběžně zpracovává dostupná data, vyhodnocuje poměr sil, odhaduje potřebné zdroje i možné ztráty a výsledky zobrazuje na interaktivní mapě. Konečné rozhodnutí však podle vývojářů zůstává vždy na člověku.
Nejde o náhradu velitelů ani Palantiru
Přestože je Marichka někdy přirovnávána k ChatGPT, jde o uzavřený vojenský systém pracující v odděleném prostředí. Je navržen pro analýzu vojenských dat a podporu rozhodování, nikoliv pro běžnou komunikaci s uživatelem. V současnosti navíc funguje pouze s testovacími daty. Integrace dokumentů s utajovanými informacemi a provoz v zabezpečených vojenských sítích jsou stále ve vývoji.
Zahraniční média upozorňují, že novinka nepředstavuje přímou náhradu amerických technologií společnosti Palantir, které Ukrajina využívá od začátku rozsáhlé ruské invaze v roce 2022. Palantir poskytuje rozsáhlé nástroje pro analýzu dat a slučování informací z různých zdrojů. Marichka má zatím pokrývat především samotnou fázi operačního plánování a přípravy rozhodnutí velitelů.
Ukrajinská armáda už několik let používá také domácí systém Delta, který slouží především pro sdílení situace na bojišti a propojení informací mezi jednotlivými jednotkami. Zatím není jasné, zda bude Marichka s Deltou přímo propojena, nebo bude fungovat jako samostatná vrstva celého velitelského systému. Právě způsob integrace bude jedním z klíčových faktorů, které rozhodnou o jejím praktickém přínosu.