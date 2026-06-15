USA vypnuly špičkové modely Anthropicu. Indie už nemůže spoléhat na cizí AI
Rozhodnutí společnosti Anthropic vypnout přístup ke svým nejnovějším modelům Claude Fable 5 a Claude Mythos 5 se na první pohled může zdát jako technický problém jedné americké firmy. Jenže reakce v Indii ukazuje, že jde o mnohem širší téma. Umělá inteligence se z běžného softwarového nástroje rychle mění v infrastrukturu, na které budou stát firmy, státní služby i bezpečnostní systémy.
Anthropic oznámil, že po nařízení americké vlády musí pozastavit přístup k modelům Fable 5 a Mythos 5 pro všechny cizí státní příslušníky, a to i v případě vlastních zaměstnanců. Protože společnost podle svého vyjádření nedokázala takové omezení technicky uplatnit jen na vybrané uživatele, dopadlo opatření plošně na zákazníky. Firma zároveň uvedla, že ostatních modelů se zásah netýká.
Podle dostupných informací americká vláda krok zdůvodnila obavami o národní bezpečnost a možným zneužitím modelů po prolomení ochranných mechanismů. Anthropic s tímto výkladem nesouhlasí a tvrdí, že reakce byla nepřiměřená. Právě tento rozpor je podstatný. Nejde jen o to, zda měly modely slabinu. Podstatné je, že o přístupu ke klíčové technologii nakonec nerozhodl trh, ale geopolitika.
Indie jako druhý nejdůležitější trh
Indie patří mezi největší trhy pro americké AI firmy. Anthropic i OpenAI ji opakovaně označují za mimořádně důležitou zemi, mimo jiné kvůli obrovské základně vývojářů, startupů a firemních zákazníků. Anthropic navíc krátce před aktuální kauzou oznámil spolupráci s Tata Consultancy Services, jednou z největších indických IT společností.
Právě proto vyvolal americký zásah v Indii tak silnou odezvu. Aakrit Vaish, zakladatel indické AI platformy Activate, řekl serveru TechCrunch, že rozhodnutí „materiálně mění“ způsob, jakým by Indie měla přemýšlet o suverénní umělé inteligenci. Podle něj budou startupy stále více zvažovat open-source modely a snižovat závislost na několika málo amerických dodavatelích.
Ještě ostřeji problém popsal Vijay Rayapati, spoluzakladatel a šéf společnosti Atomicwork. Upozornil, že pokud se přístup k nejvýkonnějším modelům začne dělit podle občanství, mohou být firmy s mezinárodními týmy v nevýhodě. Atomicwork má část zaměstnanců v USA, ale velkou část vývoje v indickém Bengaluru. Pro podobné společnosti by podobná pravidla mohla znamenat reálný konkurenční problém.
Vlastní AI není jen otázka prestiže
Debata se rychle přenesla i mezi známé indické technologické osobnosti. Sridhar Vembu, zakladatel společnosti Zoho, označil technologii za „nejvyšší zbraň“ a vyzval indické organizace, aby více pracovaly s menšími a open-source modely. Investor Mohandas Pai, bývalý člen vedení Infosysu, zase volá po výrazně silnější státní podpoře AI, výpočetní infrastruktury a polovodičů.
Indie už přitom vlastní AI strategii má. V roce 2024 schválila program IndiaAI Mission s rozpočtem 103,72 miliardy rupií na pět let. Cílem je posílit výpočetní kapacity, podpořit startupy a rozvíjet domácí AI schopnosti. Jenže ve srovnání s náklady na trénování skutečně špičkových modelů jde stále o omezený základ.
V praxi se indický AI sektor zatím soustředí hlavně na aplikace, specializované modely a nástroje postavené nad existujícími foundation modely. Mezi firmy, které se snaží o vlastní jazykové modely, patří například Sarvam. Jiný známý projekt, Krutrim, se podle TechCrunch postupně více posunul směrem ke cloudu a AI infrastruktuře.