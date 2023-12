Uživatelé Facebooku se bouží proti ochraně osobních údajů

Meta, známá svým prodejem uživatelských dat inzerentům, se ocitá pod palbou kritiky, protože se dlouho neúspěšně snaží zdůvodnit svou praxi a opakovaně tvrdí, že nespadá do oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost nedávno nabídla uživatelům možnost odstoupit od sdílení dat za měsíční poplatek kolem deseti až třinácti eur. Nicméně, mnoho spotřebitelských skupin namítlo, že toto rozhodnutí nesouhlasí s jejich předpisy, což považují za nespravedlivé.

Nyní se téměř 19 spotřebitelských skupin spojilo a podalo jednotnou stížnost vedoucím představitelům regionu na ochranu spotřebitelů v Evropě. Tato kolektivní akce ukazuje na sílící odpor vůči postupům Meta, což naznačuje, že společnost se bude muset více snažit ospravedlnit své praktiky.

BEUC (Evropská spotřebitelská organizace) vyzvala Metu k okamžitému jednání a označila její postup za klamavý. Kromě toho skupina na ochranu soukromí v Rakousku zaznamenala historický nárůst stížností souvisejících s ochranou údajů. Ve Vídni byly podány další stížnosti od skupin sídlících v Rakousku, což ukazuje na to, že kritika vůči Metě roste i na lokální úrovni.

Předchozí úspěchy organizace NOYB v řešení podobných právních případů zdůrazňují, že společnost se může ocitnout v obtížné situaci, pokud nedokáže přesvědčivě hájit svůj nejnovější systém, který zdánlivě selhává v poskytování skutečné volby uživatelům ohledně sledování dat a staví je před rozhodnutí mezi platbou za soukromí a jeho ztrátou. Uživatel by měl mít zkrátka na výběr, zda chce být sledován či nikoliv. Navíc by to nemělo být podmíněno poplatkem.